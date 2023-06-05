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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876193945.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:04
2023-06-05T12:04
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получила женщина 1957 года рождения", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 10.00 украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html
https://ria.ru/20230605/donetsk-1876173045.html
ясиноватая
украина
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происшествия, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина

Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле города со стороны ВСУ ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая
Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получила женщина 1957 года рождения", - написал Шевченко.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 10.00 украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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