https://ria.ru/20230605/obstrel-1876193945.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:04
2023-06-05T12:04
2023-06-05T12:04
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873800370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5a861fb50b97fb403a39e7fafcb8062.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получила женщина 1957 года рождения", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 10.00 украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html
https://ria.ru/20230605/donetsk-1876173045.html
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873800370_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_ab876be3d5f4dfb1451a7cca2847f9a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранена женщина
Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле города со стороны ВСУ ранена мирная жительница