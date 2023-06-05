https://ria.ru/20230605/motostrelki-1876153308.html
Мотострелки ЗВО держат под контролем трассу Купянск — Новоселовское
Мотострелки ЗВО держат под контролем трассу Купянск — Новоселовское - РИА Новости, 05.06.2023
Мотострелки ЗВО держат под контролем трассу Купянск — Новоселовское
Мотострелки ЗВО держат под огневым контролем трассу Купянск-Новоселовское на линии фронта в Харьковской области, при любых попытках движения противника работают РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:38
2023-06-05T08:38
2023-06-05T09:23
харьковская область
западный военный округ (зво)
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Мотострелки ЗВО держат под огневым контролем трассу Купянск-Новоселовское на линии фронта в Харьковской области, при любых попытках движения противника работают артиллерия и крупнокалиберные пулеметы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Позиции мотострелков на этом участке фронта дают возможность российским бойцам круглосуточно контролировать трассу, не давая украинским военнослужащим производить ротацию и подвозить боеприпасы на позиции на данном участке. Украинским войскам приходится объезжать менее удобными маршрутами. "Наша зона ответственности заключается в том, что мы контролируем трассу от Купянска до Новоселовского, чтобы противник не проехал по ней и не вклинился в наши боевые порядки", - сообщил командир роты с позывным "Зоркий". Собеседник агентства добавил, что задачи российских мотострелков на данном участке заключается в том, чтобы наносить противнику поражение всеми имеющиеся огневыми средствами. "Отработала наша авиация по противнику, мы наблюдаем посты и опорные пункты противника, в основном пехоту, за редким исключением бронированную технику", - добавил командир взвода. Он уточнил, что российским бойцам удалось добиться того, что по этой трассе противник практически не ездит, им приходится обеспечивать свои подразделения боеприпасами и провизией другими менее удобными способами.
https://ria.ru/20230605/solntsepek-1876144253.html
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мотострелки ЗВО о контроле над трассой Купянск-Новоселовское
Мотострелки ЗВО держат под огневым контролем трассу Купянск-Новоселовское в Харьковской области.
2023-06-05T08:38
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PT4M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, западный военный округ (зво), безопасность
Харьковская область, Западный военный округ (ЗВО), Безопасность
Мотострелки ЗВО держат под контролем трассу Купянск — Новоселовское
Мотострелки ЗВО держат под огневым контролем трассу Купянск —Новоселовское под Харьковом
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Мотострелки ЗВО держат под огневым контролем трассу Купянск-Новоселовское на линии фронта в Харьковской области, при любых попытках движения противника работают артиллерия и крупнокалиберные пулеметы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Позиции мотострелков на этом участке фронта дают возможность российским бойцам круглосуточно контролировать трассу, не давая украинским военнослужащим производить ротацию и подвозить боеприпасы на позиции на данном участке. Украинским войскам приходится объезжать менее удобными маршрутами.
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"Наша зона ответственности заключается в том, что мы контролируем трассу от Купянска
до Новоселовского, чтобы противник не проехал по ней и не вклинился в наши боевые порядки", - сообщил командир роты с позывным "Зоркий".
Собеседник агентства добавил, что задачи российских мотострелков на данном участке заключается в том, чтобы наносить противнику поражение всеми имеющиеся огневыми средствами.
"Отработала наша авиация по противнику, мы наблюдаем посты и опорные пункты противника, в основном пехоту, за редким исключением бронированную технику", - добавил командир взвода.
Он уточнил, что российским бойцам удалось добиться того, что по этой трассе противник практически не ездит, им приходится обеспечивать свои подразделения боеприпасами и провизией другими менее удобными способами.
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