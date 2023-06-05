https://ria.ru/20230605/motostrelki-1876153308.html

Мотострелки ЗВО держат под контролем трассу Купянск — Новоселовское

Мотострелки ЗВО держат под контролем трассу Купянск — Новоселовское - РИА Новости, 05.06.2023

Мотострелки ЗВО держат под контролем трассу Купянск — Новоселовское

Мотострелки ЗВО держат под огневым контролем трассу Купянск-Новоселовское на линии фронта в Харьковской области, при любых попытках движения противника работают РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:38

2023-06-05T08:38

2023-06-05T09:23

харьковская область

западный военный округ (зво)

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Мотострелки ЗВО держат под огневым контролем трассу Купянск-Новоселовское на линии фронта в Харьковской области, при любых попытках движения противника работают артиллерия и крупнокалиберные пулеметы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Позиции мотострелков на этом участке фронта дают возможность российским бойцам круглосуточно контролировать трассу, не давая украинским военнослужащим производить ротацию и подвозить боеприпасы на позиции на данном участке. Украинским войскам приходится объезжать менее удобными маршрутами. "Наша зона ответственности заключается в том, что мы контролируем трассу от Купянска до Новоселовского, чтобы противник не проехал по ней и не вклинился в наши боевые порядки", - сообщил командир роты с позывным "Зоркий". Собеседник агентства добавил, что задачи российских мотострелков на данном участке заключается в том, чтобы наносить противнику поражение всеми имеющиеся огневыми средствами. "Отработала наша авиация по противнику, мы наблюдаем посты и опорные пункты противника, в основном пехоту, за редким исключением бронированную технику", - добавил командир взвода. Он уточнил, что российским бойцам удалось добиться того, что по этой трассе противник практически не ездит, им приходится обеспечивать свои подразделения боеприпасами и провизией другими менее удобными способами.

https://ria.ru/20230605/solntsepek-1876144253.html

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мотострелки ЗВО о контроле над трассой Купянск-Новоселовское Мотострелки ЗВО держат под огневым контролем трассу Купянск-Новоселовское в Харьковской области. 2023-06-05T08:38 true PT4M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, западный военный округ (зво), безопасность