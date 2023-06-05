https://ria.ru/20230605/moshenniki-1876180580.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества
МВД предупредило о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 05.06.2023
МВД предупредило о новой схеме мошенничества
Злоумышленники придумали новую мошенническую схему с фальшивым похищением человека, сообщила официальный представитель МВД Ирины Волк. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:16
2023-06-05T11:16
2023-06-05T17:18
мошенники
происшествия
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Злоумышленники придумали новую мошенническую схему с фальшивым похищением человека, сообщила официальный представитель МВД Ирины Волк. Аферисты, использующие многоэтапные схемы "со сложными психологическими манипуляциями", сперва убеждают жертву, что на нее мошенники оформляют кредиты, и предлагают принять участие в "операции по их задержанию". Когда же по указанию голоса из трубки обманутый гражданин переводит им все накопления, начинается второй этап схемы.Потерпевшим сообщают, что мошенники узнали об их помощи правоохранительным органам и собираются отомстить. "Доверчивых людей убеждают покинуть место постоянного проживания, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и сим-карту, скрыться в гостинице или съемной квартире в другом населенном пункте. После этого их родственникам поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп", — сказала Волк. Кроме того, иногда потерпевших уговаривают записать голосовое сообщение или видеообращение к родственникам с просьбой выполнить все поступающие указания.Схема с "похищением" и дальнейшим требованием выкупа получила распространение в России относительно недавно. Один из наиболее громких случаев за последнее время произошел в середине мая — тогда МВД сообщало о вымогательстве миллиона долларов за якобы похищенного сына гендиректора компании "Гемотест". Юноша, отмечали в ведомстве, по указанию мошенников, представившихся "правоохранительными ведомствами", взял несколько кредитов, перечислил деньги на счета злоумышленников, после чего выехал из столицы из-за шантажа близких. Молодого человека нашли, возбудили уголовные дела о вымогательстве и похищении человека.
https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876134564.html
https://ria.ru/20230601/moshenniki-1875464315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенники, происшествия, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество
мошенники, Происшествия, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество
МВД предупредило о новой схеме мошенничества
МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с фейковым похищением и выкупом
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Злоумышленники придумали новую мошенническую схему с фальшивым похищением человека, сообщила
официальный представитель МВД Ирины Волк.
Аферисты, использующие многоэтапные схемы "со сложными психологическими манипуляциями", сперва убеждают жертву, что на нее мошенники оформляют кредиты, и предлагают принять участие в "операции по их задержанию". Когда же по указанию голоса из трубки обманутый гражданин переводит им все накопления, начинается второй этап схемы.
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Потерпевшим сообщают, что мошенники узнали об их помощи правоохранительным органам и собираются отомстить.
"Доверчивых людей убеждают покинуть место постоянного проживания, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и сим-карту, скрыться в гостинице или съемной квартире в другом населенном пункте. После этого их родственникам поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп", — сказала Волк.
Кроме того, иногда потерпевших уговаривают записать голосовое сообщение или видеообращение к родственникам с просьбой выполнить все поступающие указания.
Схема с "похищением" и дальнейшим требованием выкупа получила распространение в России относительно недавно. Один из наиболее громких случаев за последнее время произошел в середине мая — тогда МВД сообщало о вымогательстве миллиона долларов за якобы похищенного сына гендиректора компании "Гемотест".
Юноша, отмечали в ведомстве, по указанию мошенников, представившихся "правоохранительными ведомствами", взял несколько кредитов, перечислил деньги на счета злоумышленников, после чего выехал из столицы из-за шантажа близких. Молодого человека нашли, возбудили уголовные дела о вымогательстве и похищении человека.
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