https://ria.ru/20230605/molniya-1876143120.html

В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник

В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник - РИА Новости, 05.06.2023

В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник

Молния попала в самолет "Аэрофлота" во время полета из Владивостока в Москву, на выполнение рейса это не повлияло, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T04:05

2023-06-05T04:05

2023-06-05T05:02

владивосток

аэрофлот

москва

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Молния попала в самолет "Аэрофлота" во время полета из Владивостока в Москву, на выполнение рейса это не повлияло, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.Приморское издание "Восток-медиа" и телеграм-канал "Кухня Аэрофлота" опубликовали видео, снятое, как утверждается, во время полета из Владивостока в Москву. На кадрах - монитор внутри самолета, на котором видно, как молния попадает в борт между крыльев. "Молния попала в борт, люди говорили, что услышали щелчок. Никаких последствий не было", - отметил источник.

владивосток

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, аэрофлот, москва, происшествия