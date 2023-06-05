https://ria.ru/20230605/molniya-1876143120.html
В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник
В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник - РИА Новости, 05.06.2023
В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник
Молния попала в самолет "Аэрофлота" во время полета из Владивостока в Москву, на выполнение рейса это не повлияло, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T04:05
2023-06-05T04:05
2023-06-05T05:02
владивосток
аэрофлот
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146661/46/1466614668_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_6caeb06fb0d4a31d7f4cb3f68c5ac022.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Молния попала в самолет "Аэрофлота" во время полета из Владивостока в Москву, на выполнение рейса это не повлияло, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.Приморское издание "Восток-медиа" и телеграм-канал "Кухня Аэрофлота" опубликовали видео, снятое, как утверждается, во время полета из Владивостока в Москву. На кадрах - монитор внутри самолета, на котором видно, как молния попадает в борт между крыльев. "Молния попала в борт, люди говорили, что услышали щелчок. Никаких последствий не было", - отметил источник.
владивосток
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146661/46/1466614668_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_b728963dc6e39fa50c0ba4bc56483c44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, аэрофлот, москва, происшествия
Владивосток, Аэрофлот, Москва, Происшествия
В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник
В летевший из Владивостока в Москву пассажирский самолет "Аэрофлота" ударила молния