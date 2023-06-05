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В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник - РИА Новости, 05.06.2023
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04:05 05.06.2023 (обновлено: 05:02 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/molniya-1876143120.html
В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник
В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник - РИА Новости, 05.06.2023
В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник
Молния попала в самолет "Аэрофлота" во время полета из Владивостока в Москву, на выполнение рейса это не повлияло, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T04:05
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владивосток
аэрофлот
москва
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Молния попала в самолет "Аэрофлота" во время полета из Владивостока в Москву, на выполнение рейса это не повлияло, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.Приморское издание "Восток-медиа" и телеграм-канал "Кухня Аэрофлота" опубликовали видео, снятое, как утверждается, во время полета из Владивостока в Москву. На кадрах - монитор внутри самолета, на котором видно, как молния попадает в борт между крыльев. "Молния попала в борт, люди говорили, что услышали щелчок. Никаких последствий не было", - отметил источник.
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владивосток, аэрофлот, москва, происшествия
Владивосток, Аэрофлот, Москва, Происшествия
В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник

В летевший из Владивостока в Москву пассажирский самолет "Аэрофлота" ударила молния

© РИА Новости / Игорь Лаухин | Перейти в медиабанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Игорь Лаухин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Молния попала в самолет "Аэрофлота" во время полета из Владивостока в Москву, на выполнение рейса это не повлияло, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.
Приморское издание "Восток-медиа" и телеграм-канал "Кухня Аэрофлота" опубликовали видео, снятое, как утверждается, во время полета из Владивостока в Москву. На кадрах - монитор внутри самолета, на котором видно, как молния попадает в борт между крыльев.
"Молния попала в борт, люди говорили, что услышали щелчок. Никаких последствий не было", - отметил источник.
 
ВладивостокАэрофлотМоскваПроисшествия
 
 
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