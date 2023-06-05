https://ria.ru/20230605/medtekhnika-1876279361.html

Больницы Ямала в 2023 году получили 1500 единиц современной медтехники

Больницы Ямала в 2023 году получили 1500 единиц современной медтехники - РИА Новости, 05.06.2023

Больницы Ямала в 2023 году получили 1500 единиц современной медтехники

Больницы Ямала в 2023 году уже получили 1500 единиц современной медтехники, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:26

2023-06-05T17:26

2023-06-05T17:26

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 5 июн – РИА Новости. Больницы Ямала в 2023 году уже получили 1500 единиц современной медтехники, сообщает пресс-служба главы региона."В 2023 году больницы региона получили 1500 единиц современной медтехники. На Ямале продолжается реализация масштабной программы по модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.В конце мая оборудование поступило в больницы Тарко-Сале, Муравленко и Надыма.В хирургическом отделении Тарко-Салинской ЦРБ установили высокоточную ультразвуковую систему для проведения малоинвазивных операций мочевыводящих путей. Мощный аппарат способен разрушать камни любой плотности за одну процедуру. Интегрированная система всасывания позволяет быстро выводить фрагменты камней из организма. С помощью нового аппарата медики уже провели 10 операций. Процедура занимает не более 40 минут. Также специализированное оборудование для проведения операций при деформации костей получили врачи-травматологи больницы, уточняют власти.В отделении функциональной диагностики Муравленковской горбольницы установили высокотехнологичный аппарат УЗИ премиум-класса. С помощью него врачи уже проводят исследования сердца и сосудов. Благодаря программе модернизации первичного звена в Надымской больнице обновили прикроватные мониторы в реанимационном отделении."Здравоохранение – один из приоритетов в работе губернатора Дмитрия Артюхова. Проводимая работа по оснащению больниц современным медоборудованием позволила улучшить условия и расширить возможности оказания медицинской помощи во всех муниципалитетах региона. В общей сложности до конца года больницы региона получат порядка трех тысяч единиц оборудования, в том числе высокотехнологичного", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230420/yamal-1866641782.html

ямал

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, дмитрий артюхов