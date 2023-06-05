https://ria.ru/20230605/kredity-1876288931.html
Бюджетные кредиты помогли обновить более тысячи единиц транспорта в России
Бюджетные кредиты помогли обновить более тысячи единиц транспорта в России - РИА Новости, 05.06.2023
Бюджетные кредиты помогли обновить более тысячи единиц транспорта в России
С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России обновили более тысячи единиц транспорта, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ),... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:14
2023-06-05T18:14
2023-06-05T18:14
ильшат шагиахметов
марат хуснуллин
россия
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России обновили более тысячи единиц транспорта, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы ИБК. "Программа инфраструктурных бюджетных кредитов дает огромный толчок для развития регионов. Благодаря этому инструменту в регионах строятся социальные объекты, создается коммунальная и дорожная инфраструктура. Еще одно важное направление - обновление общественного транспорта. За счет средств ИБК в 16 регионов страны уже поступило 1020 транспортных средств. Это 442 автобуса, 130 троллейбусов, 105 трамваев, 336 вагонов метро и семь составов Московских центральных диаметров (МЦД)", - приводятся в сообщении слова вице-премьера России Марата Хуснуллина. В целом с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов до конца 2025 года будет закуплено около 600 автобусов, 400 троллейбусов, 280 трамваев, 470 вагонов метро и 35 составов МЦД. Дополнительно к этому в 2023 году на обновление автобусных парков в муниципалитетах направят 50 миллиардов рублей в виде специальных казначейских кредитов, которые являются продолжением программы ИБК, отмечается в сообщении Фонда развития территорий. По словам гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова, наибольшее количество транспортных средств с помощью ИБК получила Москва – ей были поставлены вагоны метро и составы МЦД. "Кроме того, в Калужской области с помощью средств ИБК закупили 92 новых автобуса, 56 троллейбусов поступили в Волгоград и 68 трамваев – в Челябинск. Благодаря этой работе люди получают комфортный современный транспорт, в муниципалитетах появляются новые удобные маршруты, и улучшается транспортная доступность районов", – цитирует Шагиахметова пресс-служба фонда. Как указывается в сообщении, всего в рамках ИБК между 83 субъектами РФ к настоящему времени распределили 1 триллион рублей на реализацию 939 проектов до 2025 года. Проекты уже завершили в 22 регионах. Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках правительственной инициативы социально-экономического развития "Инфраструктурное меню" применяется для финансирования строительства в регионах дорог, объектов социального назначения, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления общественного транспорта. В "Инфраструктурное меню" - предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов - входят реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, и, кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, позволяющих привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья и инфраструктуры.
https://ria.ru/20230510/prava-1870893219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильшат шагиахметов, марат хуснуллин, россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Ильшат Шагиахметов, Марат Хуснуллин, Россия, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России обновили более тысячи единиц транспорта, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы ИБК.
"Программа инфраструктурных бюджетных кредитов дает огромный толчок для развития регионов. Благодаря этому инструменту в регионах строятся социальные объекты, создается коммунальная и дорожная инфраструктура. Еще одно важное направление - обновление общественного транспорта. За счет средств ИБК в 16 регионов страны уже поступило 1020 транспортных средств. Это 442 автобуса, 130 троллейбусов, 105 трамваев, 336 вагонов метро и семь составов Московских центральных диаметров (МЦД)
", - приводятся в сообщении слова вице-премьера России Марата Хуснуллина
.
В целом с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов до конца 2025 года будет закуплено около 600 автобусов, 400 троллейбусов, 280 трамваев, 470 вагонов метро и 35 составов МЦД. Дополнительно к этому в 2023 году на обновление автобусных парков в муниципалитетах направят 50 миллиардов рублей в виде специальных казначейских кредитов, которые являются продолжением программы ИБК, отмечается в сообщении Фонда развития территорий.
По словам гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова
, наибольшее количество транспортных средств с помощью ИБК получила Москва
– ей были поставлены вагоны метро и составы МЦД. "Кроме того, в Калужской области
с помощью средств ИБК закупили 92 новых автобуса, 56 троллейбусов поступили в Волгоград
и 68 трамваев – в Челябинск
. Благодаря этой работе люди получают комфортный современный транспорт, в муниципалитетах появляются новые удобные маршруты, и улучшается транспортная доступность районов", – цитирует Шагиахметова пресс-служба фонда.
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Как указывается в сообщении, всего в рамках ИБК между 83 субъектами РФ к настоящему времени распределили 1 триллион рублей на реализацию 939 проектов до 2025 года. Проекты уже завершили в 22 регионах.
Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках правительственной инициативы социально-экономического развития "Инфраструктурное меню" применяется для финансирования строительства в регионах дорог, объектов социального назначения, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления общественного транспорта.
В "Инфраструктурное меню" - предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов - входят реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, и, кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, позволяющих привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья и инфраструктуры.