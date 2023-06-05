https://ria.ru/20230605/kredity-1876288931.html

Бюджетные кредиты помогли обновить более тысячи единиц транспорта в России

Бюджетные кредиты помогли обновить более тысячи единиц транспорта в России - РИА Новости, 05.06.2023

Бюджетные кредиты помогли обновить более тысячи единиц транспорта в России

С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России обновили более тысячи единиц транспорта, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ),... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:14

2023-06-05T18:14

2023-06-05T18:14

ильшат шагиахметов

марат хуснуллин

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России обновили более тысячи единиц транспорта, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы ИБК. "Программа инфраструктурных бюджетных кредитов дает огромный толчок для развития регионов. Благодаря этому инструменту в регионах строятся социальные объекты, создается коммунальная и дорожная инфраструктура. Еще одно важное направление - обновление общественного транспорта. За счет средств ИБК в 16 регионов страны уже поступило 1020 транспортных средств. Это 442 автобуса, 130 троллейбусов, 105 трамваев, 336 вагонов метро и семь составов Московских центральных диаметров (МЦД)", - приводятся в сообщении слова вице-премьера России Марата Хуснуллина. В целом с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов до конца 2025 года будет закуплено около 600 автобусов, 400 троллейбусов, 280 трамваев, 470 вагонов метро и 35 составов МЦД. Дополнительно к этому в 2023 году на обновление автобусных парков в муниципалитетах направят 50 миллиардов рублей в виде специальных казначейских кредитов, которые являются продолжением программы ИБК, отмечается в сообщении Фонда развития территорий. По словам гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова, наибольшее количество транспортных средств с помощью ИБК получила Москва – ей были поставлены вагоны метро и составы МЦД. "Кроме того, в Калужской области с помощью средств ИБК закупили 92 новых автобуса, 56 троллейбусов поступили в Волгоград и 68 трамваев – в Челябинск. Благодаря этой работе люди получают комфортный современный транспорт, в муниципалитетах появляются новые удобные маршруты, и улучшается транспортная доступность районов", – цитирует Шагиахметова пресс-служба фонда. Как указывается в сообщении, всего в рамках ИБК между 83 субъектами РФ к настоящему времени распределили 1 триллион рублей на реализацию 939 проектов до 2025 года. Проекты уже завершили в 22 регионах. Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках правительственной инициативы социально-экономического развития "Инфраструктурное меню" применяется для финансирования строительства в регионах дорог, объектов социального назначения, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления общественного транспорта. В "Инфраструктурное меню" - предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов - входят реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, и, кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, позволяющих привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья и инфраструктуры.

https://ria.ru/20230510/prava-1870893219.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ильшат шагиахметов, марат хуснуллин, россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)