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Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр - РИА Новости, 05.06.2023
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Новости Подмосковья
 
11:03 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/kotelniki-1876175078.html
Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр
Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр - РИА Новости, 05.06.2023
Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр
Филиал государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом" поставили на кадастровый учет в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:03
2023-06-05T11:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
котельники
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Филиал государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом" поставили на кадастровый учет в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Учреждение площадью почти 5 тысяч квадратных метров для амбулаторного приема взрослых и детей рассчитано на 360 посещений в смену. Проект реализован в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры"."Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. В центре разместили амбулаторно-поликлинические отделения для детей и взрослых, клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты врачей с процедурными, рентген-кабинет, отделения профилактики и функциональной диагностики", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), котельники
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Котельники

Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиЦентр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр
Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Филиал государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом" поставили на кадастровый учет в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.
Учреждение площадью почти 5 тысяч квадратных метров для амбулаторного приема взрослых и детей рассчитано на 360 посещений в смену. Проект реализован в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
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"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. В центре разместили амбулаторно-поликлинические отделения для детей и взрослых, клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты врачей с процедурными, рентген-кабинет, отделения профилактики и функциональной диагностики", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Котельники
 
 
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