https://ria.ru/20230605/kotelniki-1876175078.html
Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр
Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр - РИА Новости, 05.06.2023
Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр
Филиал государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом" поставили на кадастровый учет в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:03
2023-06-05T11:03
2023-06-05T11:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
котельники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876175891_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_c4119eb7f90843c46fa00bd05e5e6c94.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Филиал государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом" поставили на кадастровый учет в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Учреждение площадью почти 5 тысяч квадратных метров для амбулаторного приема взрослых и детей рассчитано на 360 посещений в смену. Проект реализован в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры"."Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. В центре разместили амбулаторно-поликлинические отделения для детей и взрослых, клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты врачей с процедурными, рентген-кабинет, отделения профилактики и функциональной диагностики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230602/deti-1875844996.html
московская область (подмосковье)
котельники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876175891_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_5482d1aad3397fb072d789dc2702f878.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), котельники
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Котельники