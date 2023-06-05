https://ria.ru/20230605/kotelniki-1876175078.html

Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр

Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр - РИА Новости, 05.06.2023

Центр по борьбе со СПИДом в Котельниках поставили на кадастр

Филиал государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом" поставили на кадастровый учет в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:03

2023-06-05T11:03

2023-06-05T11:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

котельники

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Филиал государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом" поставили на кадастровый учет в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Учреждение площадью почти 5 тысяч квадратных метров для амбулаторного приема взрослых и детей рассчитано на 360 посещений в смену. Проект реализован в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры"."Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. В центре разместили амбулаторно-поликлинические отделения для детей и взрослых, клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты врачей с процедурными, рентген-кабинет, отделения профилактики и функциональной диагностики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230602/deti-1875844996.html

московская область (подмосковье)

котельники

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), котельники