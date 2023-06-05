https://ria.ru/20230605/kosovo-1876232991.html

Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово

Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово - РИА Новости, 05.06.2023

Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово

Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR убрал заграждения из колючей проволоки в Звечане на севере Косово и Метохии (КиМ), где 29 мая произошли столкновения на... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:15

2023-06-05T14:15

2023-06-05T14:29

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БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR убрал заграждения из колючей проволоки в Звечане на севере Косово и Метохии (КиМ), где 29 мая произошли столкновения на протестах, передает портал издания "Вечерне новости"."Военнослужащие KFOR убрали колючую проволоку, которую установили семь дней назад после беспорядков у здания муниципалитета Звечан", - сообщает издание. Директор канцелярии по КиМ при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что видеозаписи столкновений 29 мая четко указывают на невиновность сербов и насилие косовоалбанской полиции, по его словам Приштина должна немедленно освободить двух задержанных сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича. Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.

https://ria.ru/20230601/kosovo-1875650288.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875393352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, александр вучич, нато