https://ria.ru/20230605/kosovo-1876232991.html
Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово
Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово - РИА Новости, 05.06.2023
Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово
Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR убрал заграждения из колючей проволоки в Звечане на севере Косово и Метохии (КиМ), где 29 мая произошли столкновения на... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:15
2023-06-05T14:15
2023-06-05T14:29
в мире
косово
сербия
александр вучич
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875303695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_000178d3ffd2dc568c2de877576a68d2.jpg
БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR убрал заграждения из колючей проволоки в Звечане на севере Косово и Метохии (КиМ), где 29 мая произошли столкновения на протестах, передает портал издания "Вечерне новости"."Военнослужащие KFOR убрали колючую проволоку, которую установили семь дней назад после беспорядков у здания муниципалитета Звечан", - сообщает издание. Директор канцелярии по КиМ при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что видеозаписи столкновений 29 мая четко указывают на невиновность сербов и насилие косовоалбанской полиции, по его словам Приштина должна немедленно освободить двух задержанных сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича. Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
https://ria.ru/20230601/kosovo-1875650288.html
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875393352.html
косово
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875303695_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_3fc548e970f4b144ad5229ad341bf5c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, александр вучич, нато
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, НАТО
Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово
Миссия НАТО убрала заграждения из колючей проволоки на севере Косово