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Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово - РИА Новости, 05.06.2023
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14:15 05.06.2023 (обновлено: 14:29 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kosovo-1876232991.html
Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово
Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово - РИА Новости, 05.06.2023
Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово
Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR убрал заграждения из колючей проволоки в Звечане на севере Косово и Метохии (КиМ), где 29 мая произошли столкновения на... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:15
2023-06-05T14:29
в мире
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сербия
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БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR убрал заграждения из колючей проволоки в Звечане на севере Косово и Метохии (КиМ), где 29 мая произошли столкновения на протестах, передает портал издания "Вечерне новости"."Военнослужащие KFOR убрали колючую проволоку, которую установили семь дней назад после беспорядков у здания муниципалитета Звечан", - сообщает издание. Директор канцелярии по КиМ при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что видеозаписи столкновений 29 мая четко указывают на невиновность сербов и насилие косовоалбанской полиции, по его словам Приштина должна немедленно освободить двух задержанных сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича. Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
https://ria.ru/20230601/kosovo-1875650288.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, нато
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, НАТО
Миссия НАТО убрала заграждения на севере Косово

Миссия НАТО убрала заграждения из колючей проволоки на севере Косово

© AP Photo / Bojan SlavkovicСолдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR убрал заграждения из колючей проволоки в Звечане на севере Косово и Метохии (КиМ), где 29 мая произошли столкновения на протестах, передает портал издания "Вечерне новости".
"Военнослужащие KFOR убрали колючую проволоку, которую установили семь дней назад после беспорядков у здания муниципалитета Звечан", - сообщает издание.
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Директор канцелярии по КиМ при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что видеозаписи столкновений 29 мая четко указывают на невиновность сербов и насилие косовоалбанской полиции, по его словам Приштина должна немедленно освободить двух задержанных сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича.
Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
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