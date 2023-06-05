https://ria.ru/20230605/khakasiya-1876152788.html

Политехнический колледж в Хакасии собрал средства в поддержку спецоперации

Политехнический колледж в Хакасии собрал средства в поддержку спецоперации - РИА Новости, 05.06.2023

Политехнический колледж в Хакасии собрал средства в поддержку спецоперации

Сотрудники Хакасского политехнического колледжа собрали в поддержку участников спецоперации более 200 тысяч рублей и закупили на эти средства необходимую... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:29

2023-06-05T08:29

2023-06-05T08:29

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общество

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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Сотрудники Хакасского политехнического колледжа собрали в поддержку участников спецоперации более 200 тысяч рублей и закупили на эти средства необходимую экипировку и инструменты, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки Хакасии. "В акции приняли участие 124 сотрудника. Сумма собранных средств составила более 200 тысяч рублей. На собранные средства для военнослужащих – контрактников из Хакасии, выпускников и студентов заочной формы обучения нашего колледжа, воинской части 98552 в составе 232 реактивно-артиллерийской бригады адресно и с учетом размеров были закуплены одежда, обувь, прицелы, рации, бензопила, инструменты, палатки и материалы", - рассказали в пресс-службе. По словам собеседницы агентства, уже организована доставка груза в Воронежскую область, оттуда ориентировочно 15 июня он будет передан бойцам. Администрация колледжа выражает огромную благодарность всем сотрудникам, принявшим участие в сборе средств. Отмечается, что студенты также не остаются в стороне и помогают в сборе гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230530/zakony-1874985764.html

https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, общество