https://ria.ru/20230605/karikatura-1876292841.html

У посольства Швеции в Москве появилась карикатура с дипломатом-должником

У посольства Швеции в Москве появилась карикатура с дипломатом-должником - РИА Новости, 05.06.2023

У посольства Швеции в Москве появилась карикатура с дипломатом-должником

Около здания шведского посольства в Москве появился карикатурный плакат, на котором изображен отказавшийся платить по счету в ресторане шведский дипломат,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:30

2023-06-05T18:30

2023-06-05T21:16

москва

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Около здания шведского посольства в Москве появился карикатурный плакат, на котором изображен отказавшийся платить по счету в ресторане шведский дипломат, передает корреспондент РИА Новости. "Помогите мне, шведскому дипломату, оплатить счет в ресторане. Все мои деньги пошли на войну на Украине", - говорится на плакате, который расположен в витрине автобусной остановки. На карикатуре изображен сам дипломат, держащий шляпу в протянутой руке. За его спиной нарисован упитанный человек, сидящий на чемодане с деньгами и с ракетой в руке, напоминающий Владимира Зеленского. В левом углу карикатурного плаката расположен QR-код, а напротив него маленькими буквами напечатано название отеля на Байкале и адрес. Ранее в апреле СМИ сообщили, что атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве Эрьян Стрем, находясь в ресторане на острове Ольхон на Байкале отказался платить по счету. Владелец ресторана был вынужден вызвать полицию, однако шведский дипломат к тому моменту уже уехал.

https://ria.ru/20230420/svyaz-1866766158.html

москва

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москва, владимир зеленский