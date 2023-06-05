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У посольства Швеции в Москве появилась карикатура с дипломатом-должником - РИА Новости, 05.06.2023
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18:30 05.06.2023 (обновлено: 21:16 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/karikatura-1876292841.html
У посольства Швеции в Москве появилась карикатура с дипломатом-должником
У посольства Швеции в Москве появилась карикатура с дипломатом-должником - РИА Новости, 05.06.2023
У посольства Швеции в Москве появилась карикатура с дипломатом-должником
Около здания шведского посольства в Москве появился карикатурный плакат, на котором изображен отказавшийся платить по счету в ресторане шведский дипломат,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:30
2023-06-05T21:16
москва
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Около здания шведского посольства в Москве появился карикатурный плакат, на котором изображен отказавшийся платить по счету в ресторане шведский дипломат, передает корреспондент РИА Новости. "Помогите мне, шведскому дипломату, оплатить счет в ресторане. Все мои деньги пошли на войну на Украине", - говорится на плакате, который расположен в витрине автобусной остановки. На карикатуре изображен сам дипломат, держащий шляпу в протянутой руке. За его спиной нарисован упитанный человек, сидящий на чемодане с деньгами и с ракетой в руке, напоминающий Владимира Зеленского. В левом углу карикатурного плаката расположен QR-код, а напротив него маленькими буквами напечатано название отеля на Байкале и адрес. Ранее в апреле СМИ сообщили, что атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве Эрьян Стрем, находясь в ресторане на острове Ольхон на Байкале отказался платить по счету. Владелец ресторана был вынужден вызвать полицию, однако шведский дипломат к тому моменту уже уехал.
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РИА Новости
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москва, владимир зеленский
Москва, Владимир Зеленский
У посольства Швеции в Москве появилась карикатура с дипломатом-должником

У посольства Швеции в Москве появилась карикатура с дипломатом, не оплатившим счет за обед

© РИА НовостиКарикатура у посольства Швеции в Москве. Кадр видео
Карикатура у посольства Швеции в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости
Карикатура у посольства Швеции в Москве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Около здания шведского посольства в Москве появился карикатурный плакат, на котором изображен отказавшийся платить по счету в ресторане шведский дипломат, передает корреспондент РИА Новости.
"Помогите мне, шведскому дипломату, оплатить счет в ресторане. Все мои деньги пошли на войну на Украине", - говорится на плакате, который расположен в витрине автобусной остановки.
На карикатуре изображен сам дипломат, держащий шляпу в протянутой руке. За его спиной нарисован упитанный человек, сидящий на чемодане с деньгами и с ракетой в руке, напоминающий Владимира Зеленского. В левом углу карикатурного плаката расположен QR-код, а напротив него маленькими буквами напечатано название отеля на Байкале и адрес.
Ранее в апреле СМИ сообщили, что атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве Эрьян Стрем, находясь в ресторане на острове Ольхон на Байкале отказался платить по счету. Владелец ресторана был вынужден вызвать полицию, однако шведский дипломат к тому моменту уже уехал.
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