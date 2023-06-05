https://ria.ru/20230605/ka-52-1876147692.html

Вертолет Ка-52 успешно уничтожил цели, находясь в зоне поражения ЗРК ВСУ

Вертолет Ка-52 успешно уничтожил цели, находясь в зоне поражения ЗРК ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023

Вертолет Ка-52 успешно уничтожил цели, находясь в зоне поражения ЗРК ВСУ

Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" успешно уничтожает украинские опорные пункты, находясь в зоне поражения зенитных ракетных комплексов противника в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T07:03

2023-06-05T07:03

2023-06-05T08:47

специальная военная операция на украине

ка-52 "аллигатор"

донбасс

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" успешно уничтожает украинские опорные пункты, находясь в зоне поражения зенитных ракетных комплексов противника в Донбассе, рассказал РИА Новости штурман-оператор сводного авиационного подразделения группировки "Юг" с позывным "Токио". "На данном участке фронта мы поразили личный состав противника до 12 человек, а также два опорных пункта, и вернулись с задачи без потерь", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что украинские силовики, "охотясь" на российские вертолеты, ставят технику, которая уже поражена, на передний край линии обороны, тем самым заманивая машины в "карман". "Может поразить нас на определенных участках - на подходе, мы подходим очень близко к противнику", - пояснил "Токио". По его словам, в свою очередь российские командиры и боевые экипажи учитывают этот фактор и в ответ применяют свои хитрости. Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Данная машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели противника.

https://ria.ru/20230605/artilleriya-1876147118.html

https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876144124.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинских опорных пунктов экипажем Ка-52 Экипаж российского вертолета Ка-52 успешно уничтожает украинские опорные пункты, находясь в зоне поражения зенитных ракетных комплексов противника в Донбассе, рассказал РИА Новости штурман-оператор сводного авиаподразделения группировки "Юг" с позывным "Токио" 2023-06-05T07:03 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ка-52 "аллигатор", донбасс