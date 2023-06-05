https://ria.ru/20230605/istoriya-1876252394.html

Всероссийская тематическая смена "Юные историки" стартует в Волгограде

Всероссийская тематическая смена "Юные историки" стартует в Волгограде - РИА Новости, 05.06.2023

Всероссийская тематическая смена "Юные историки" стартует в Волгограде

В Год педагога и наставника с 5 по 8 июня в городе-герое Волгограде на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета стартует... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:00

2023-06-05T18:00

2023-06-05T18:00

год педагога и наставника

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В Год педагога и наставника с 5 по 8 июня в городе-герое Волгограде на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета стартует всероссийская тематическая смена "Юные историки", участие в которой примут более 500 школьников 8-11-х классов, увлеченных изучением истории, из 62 субъектов России.Цель смены – создание образовательной площадки для развития личности современных подростков, историко-патриотического просвещения школьников, воспитания чувства патриотизма и гордости за свою Родину.Приветствие в адрес участников, гостей и организаторов смены направил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев."Бережное отношение к истории своей Родины, сохранение исторической памяти, недопущение фальсификации исторических событий являются неотъемлемой составляющей отечественной системы образования и воспитания. По моему глубокому убеждению, призвание истории состоит в том, чтобы люди делали выводы о прошлом и основывали на них свои мысли, действия и идеалы, стремились к прогрессу и благополучию. Всероссийская тематическая смена "Юные историки" позволит вам посмотреть на исторические события по-новому, опираясь не только на знания истории школьного курса, но и на всевозможные данные и факты, представленные в музейных экспозициях, на местах подвигов советских солдат", – говорится в обращении Александра Бугаева.Программа "Юные историки" включает в себя три блока: образовательный, экскурсионный и досуговый. В рамках первого состоятся интерактивные лекции по истории Сталинградской битвы, презентация историко-патриотического проекта "Мост Памяти", круглый стол с представителями патриотических объединений Волгоградской области. Кроме того, школьники напишут Всероссийский диктант по истории Сталинградской битвы. Важной частью экскурсионного блока станет посещение главной высоты России – Мамаева Кургана и возложение цветов в Зале Воинской славы. Кроме того, экскурсионная программа предусматривает обзорную поездку по городу, а также посещение музеев Волгограда. Досуговый блок включает в себя всероссийский квиз, посвященный 80-летию Сталинградской Победы, а также просмотр документального фильма в рамках федерального проекта "Без срока давности" и ряд других мероприятий.Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России института истории и политики МПГУ, профессор кафедры истории России РУДН им. Патриса Лумумбы Галина Аксенова уверена, учить историю сидя в классе не только неправильно, но и невозможно."Чтобы понимать, зачем и для чего нужна история, нужно уметь научиться считывать следы прошлого, а для этого необходимо выходить за пределы аудиторий, заниматься исследовательской и поисковой работой, ходить в театры и музеи, заниматься в библиотеках, беседовать с представителями различных поколений, – комментирует Галина Владимировна. – Военно-патриотическая работа, военно-патриотический туризм раскрывают смыслы подвигов наших великих предков – защитников Отечества, помогают проникнуть в смыслы изучения истории. Не просто выход с палаткой на речку, а поход по местам боев, по местам трудовой славы, изучение в ходе этих походов истории, общение с людьми – все это ценнейшие составляющие военно-патриотического туризма. Такая походная работа многому научает и главное – учит решать сложные исторические вопросы".В рамках смены "Юные историки" также состоится торжественное награждение победителей всероссийских конкурсов "Маршруты Победы" и "Победа ZAнами", а лидеры межрегионального конкурса методических разработок "Урок Сталинградской Победы" проведут патриотические занятия.Александр Коротков – ректор ВГСПУ, профессор, отмечает богатый опыт проведения смен для школьников у вуза."В рамках национального проекта "Образование" регионального проекта "Успех каждого ребенка" в 2018 году наш вуз проводил экологическую смену для детей. В прошлом году мы вошли в число "пилотных вузов", которые организовали отдых для ребят из ДНР и ЛНР. Программа "Подвиг России", разработанная специалистами ВГСПУ, нашла отклик и у школьников и у педагогов, которые их сопровождали в поездке. Этой весной на каникулы к нам приезжали активисты РДДМ из Ульяновской, Ленинградской областей, ДНР и Мелитополя. И вот летом 2023 года мы вновь становимся площадкой для проведения тематической смены "Юные историки", которая объединит любителей исторической науки. Нам есть что показать и чему научить. Уверен, багаж знаний школьников о переломном сражении в ходе Великой Отечественной войны – Сталинградской битве – пополнится новыми интересными фактами".Результатом реализации идеи смены станет подготовка школьников к проведению в своем классе "Урока Сталинградской Победы", приуроченного к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В рамках смены старшеклассникам будут предоставлены все необходимые методические рекомендации и материал по проведению такого занятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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