https://ria.ru/20230605/evrosoyuz-1876315280.html

Премьер Испании пообещал помочь Украине вступить в ЕС

Премьер Испании пообещал помочь Украине вступить в ЕС - РИА Новости, 05.06.2023

Премьер Испании пообещал помочь Украине вступить в ЕС

Правительство Испании будет помогать Украине на пути ее вступления в Евросоюз во время своего председательства в совете союза, сказал в понедельник... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:20

2023-06-05T20:20

2023-06-05T20:20

в мире

испания

украина

швеция

педро санчес

ульф кристерссон

меркосур

евросоюз

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МАДРИД, 5 июн - РИА Новости. Правительство Испании будет помогать Украине на пути ее вступления в Евросоюз во время своего председательства в совете союза, сказал в понедельник премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции в Мадриде со своим коллегой из Швеции, Ульфом Кристерссоном. "Как я уже имел возможность передать в прошлый четверг..., Испания будет продолжать работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на ее пути к Европейскому Союзу", - сказал Санчес. Он также подчеркнул, что Испания поддерживает интеграцию Швеции в НАТО, и передал своему коллеге пожелание, чтобы это вступление состоялось как можно скорее, поскольку оно "будет способствовать тому, что эта организация станет сильнее, сплоченнее и лучше подготовленней к решению стоящих перед нами задач". Оба согласились с тем, что важно продолжать уделять внимание реиндустриализации и добиваться прогресса в "зеленом" и цифровом переходах. Говоря о необходимости диверсификации цепочек поставок в Европу, Санчес подчеркнул ключевое значение торговых соглашений с Латинской Америкой. Тем самым он обратил внимание на необходимость достижения соглашений с Чили, Мексикой и странами МЕРКОСУР. В конце апреля премьер-министр Испании заявил, что некоторые страны-члены Европейского союза не хотят одобрять торговое соглашение с южноамериканским блоком МЕРКОСУР, но его правительство пытается убедить их одобрить сделку. Во второй половине этого года председательство Испании в Совете ЕС совпадет с председательством Бразилии в МЕРКОСУР, что, по мнению лидеров обеих стран, является исключительной возможностью для того, чтобы довести соглашение до конца.

https://ria.ru/20230531/es-1875281017.html

https://ria.ru/20230522/avstriya-1873351581.html

испания

украина

швеция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, украина, швеция, педро санчес, ульф кристерссон, меркосур, евросоюз, нато