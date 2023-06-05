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Источник: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 05.06.2023 (обновлено: 15:24 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/evakuatsiya-1876179988.html
Источник: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска
Источник: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска - РИА Новости, 05.06.2023
Источник: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска
Украинские силовики начали принудительно вывозить население из контролируемых ими районов Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости источник в "Южной"... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:13
2023-06-05T15:24
специальная военная операция на украине
славянск
краматорск
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июня — РИА Новости. Украинские силовики начали принудительно вывозить население из контролируемых ими районов Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости источник в "Южной" группировке российских войск."Принудительная эвакуация населения идет сейчас в Краматорске и Славянске. Насильно забирают детей в том числе", — сказал собеседник агентства.Как заявлял в конце мая врио главы ДНР Денис Пушилин, после освобождения Артемовска "плацдарм новый открывается" на Краматорск, до которого "рукой подать", на Константиновку и Славянск.В начале июня Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктов в подконтрольных Киеву районах ДНР — из города Железное, поселков Нью-Йорк и Северное, сел Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.
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славянск
краматорск
донецкая народная республика
россия
украина
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славянск, краматорск, безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Краматорск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска

Источник сообщил, что ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на въезде в Краматорск
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июня — РИА Новости. Украинские силовики начали принудительно вывозить население из контролируемых ими районов Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости источник в "Южной" группировке российских войск.
"Принудительная эвакуация населения идет сейчас в Краматорске и Славянске. Насильно забирают детей в том числе", — сказал собеседник агентства.
Как заявлял в конце мая врио главы ДНР Денис Пушилин, после освобождения Артемовска "плацдарм новый открывается" на Краматорск, до которого "рукой подать", на Константиновку и Славянск.
В начале июня Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктов в подконтрольных Киеву районах ДНР — из города Железное, поселков Нью-Йорк и Северное, сел Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.
Российские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться
29 мая, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскКраматорскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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