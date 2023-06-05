https://ria.ru/20230605/evakuatsiya-1876179988.html
Источник: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска
Источник: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска - РИА Новости, 05.06.2023
Источник: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска
Украинские силовики начали принудительно вывозить население из контролируемых ими районов Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости источник в "Южной"... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:13
2023-06-05T11:13
2023-06-05T15:24
специальная военная операция на украине
славянск
краматорск
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849881597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_756ddce6a15d95b8a486d4de426f5697.jpg
ДОНЕЦК, 5 июня — РИА Новости. Украинские силовики начали принудительно вывозить население из контролируемых ими районов Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости источник в "Южной" группировке российских войск."Принудительная эвакуация населения идет сейчас в Краматорске и Славянске. Насильно забирают детей в том числе", — сказал собеседник агентства.Как заявлял в конце мая врио главы ДНР Денис Пушилин, после освобождения Артемовска "плацдарм новый открывается" на Краматорск, до которого "рукой подать", на Константиновку и Славянск.В начале июня Министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктов в подконтрольных Киеву районах ДНР — из города Железное, поселков Нью-Йорк и Северное, сел Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.
https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html
славянск
краматорск
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849881597_1005:498:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1e1a4cff7c4bd5d26776b12decf1b0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск, краматорск, безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Краматорск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска
Источник сообщил, что ВСУ принудительно эвакуируют жителей Славянска и Краматорска