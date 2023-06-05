https://ria.ru/20230605/elektrosamokaty-1876142178.html

Опрос показал отношение россиян к ограничению скорости электросамокатов

Опрос показал отношение россиян к ограничению скорости электросамокатов - РИА Новости, 05.06.2023

Опрос показал отношение россиян к ограничению скорости электросамокатов

Шесть из десяти россиян поддерживают введение ограничения скорости для электросамокатов и возрастного ценза для их водителей, показал опрос сервиса SuperJob для РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T03:35

2023-06-05T03:35

2023-06-05T05:37

единая россия

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шесть из десяти россиян поддерживают введение ограничения скорости для электросамокатов и возрастного ценза для их водителей, показал опрос сервиса SuperJob для РИА Новости.Депутаты "Единой России" предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет."За предлагаемые меры высказались 59% россиян, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Против такого регулирования выступает каждый четвертый (26%)", - показал опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов.Свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 17%, обозначенные меры слишком жесткие ("Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет"), тогда как 9% считают их слишком мягкими ("15 км/ч — это высокая скорость!").Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (67% против 54% среди мужчин). Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (64% против 56%). При этом опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение (27% против 13%).

https://ria.ru/20230602/elektrosamokat-1875702190.html

https://ria.ru/20230531/elektrosamokaty-1875245377.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, общество