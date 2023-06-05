https://ria.ru/20230605/boy-1876137163.html
Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке - РИА Новости, 05.06.2023
Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) произошел в Новой Таволжанке Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:06
2023-06-05T01:06
2023-06-05T01:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
рамзан кадыров
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) произошел в Новой Таволжанке Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.Глава региона выразил надежду, что боевиков уничтожат.ДРГ рассеянаПозднее в Минобороны России сообщили, что по группе украинских террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, нанесен артиллерийский удар, группа боевиков рассеяна, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Четвертого июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - сказали в ведомстве.Предложение КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что с террористами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений.По его словам, чтобы ликвидировать бандгруппу на территории без вреда для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка: нужен не только военный опыт, но и антитеррористический.Такая подготовка, отметил Кадыров, есть у чеченских бойцов, обладающих опытом борьбы с бандитами в лесной местности и населенных пунктов, а также опытом освобождения населенных пунктов в ДНР и ЛНР, включая Мариуполь. Речь, по словам Кадырова, идет о подразделениях Росгвардии, Минобороны и полиции, в том числе о Спецполке полиции имени Ахмата Кадырова.Ситуация в Белгородской областиУкраинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла в Грайворонский округ.В результате авиационных и артиллерийских ударов, а также действий подразделений прикрытия государственной границы ЗВО диверсантов заблокировали и разбили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
https://ria.ru/20230604/opershtab-1876121105.html
https://ria.ru/20230604/belgiya-1876104266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, рамзан кадыров, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Рамзан Кадыров, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
Губернатор Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке Белгородской области
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) произошел в Новой Таволжанке Белгородской области, сообщил
глава региона Вячеслав Гладков на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
Глава региона выразил надежду, что боевиков уничтожат.
Позднее в Минобороны России
сообщили, что по группе украинских террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, нанесен артиллерийский удар, группа боевиков рассеяна, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Четвертого июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - сказали в ведомстве.
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил
в Telegram-канале, что с террористами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений.
По его словам, чтобы ликвидировать бандгруппу на территории без вреда для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка: нужен не только военный опыт, но и антитеррористический.
Такая подготовка, отметил Кадыров, есть у чеченских бойцов, обладающих опытом борьбы с бандитами в лесной местности и населенных пунктов, а также опытом освобождения населенных пунктов в ДНР и ЛНР, включая Мариуполь. Речь, по словам Кадырова, идет о подразделениях Росгвардии, Минобороны и полиции, в том числе о Спецполке полиции имени Ахмата Кадырова.
Ситуация в Белгородской области
Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла в Грайворонский округ.
В результате авиационных и артиллерийских ударов, а также действий подразделений прикрытия государственной границы ЗВО диверсантов заблокировали и разбили, а остатки их отбросили на территорию Украины
, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
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