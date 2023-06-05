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Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке - РИА Новости, 05.06.2023

Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) произошел в Новой Таволжанке Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T01:06

2023-06-05T01:06

2023-06-05T01:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

рамзан кадыров

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) произошел в Новой Таволжанке Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.Глава региона выразил надежду, что боевиков уничтожат.ДРГ рассеянаПозднее в Минобороны России сообщили, что по группе украинских террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, нанесен артиллерийский удар, группа боевиков рассеяна, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Четвертого июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - сказали в ведомстве.Предложение КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что с террористами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений.По его словам, чтобы ликвидировать бандгруппу на территории без вреда для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка: нужен не только военный опыт, но и антитеррористический.Такая подготовка, отметил Кадыров, есть у чеченских бойцов, обладающих опытом борьбы с бандитами в лесной местности и населенных пунктов, а также опытом освобождения населенных пунктов в ДНР и ЛНР, включая Мариуполь. Речь, по словам Кадырова, идет о подразделениях Росгвардии, Минобороны и полиции, в том числе о Спецполке полиции имени Ахмата Кадырова.Ситуация в Белгородской областиУкраинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла в Грайворонский округ.В результате авиационных и артиллерийских ударов, а также действий подразделений прикрытия государственной границы ЗВО диверсантов заблокировали и разбили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.

https://ria.ru/20230604/opershtab-1876121105.html

https://ria.ru/20230604/belgiya-1876104266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

белгородская область, россия, рамзан кадыров, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)