https://ria.ru/20230605/antalya-1876210742.html
В Анталье рассказали, сколько россиян посетили курорт в мае
В Анталье рассказали, сколько россиян посетили курорт в мае - РИА Новости, 05.06.2023
В Анталье рассказали, сколько россиян посетили курорт в мае
В Анталье опубликовали точные данные по прибытиям туристов на курорты этой турецкой провинции в мае 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:16
2023-06-05T16:16
2023-06-05T16:17
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Анталье опубликовали точные данные по прибытиям туристов на курорты этой турецкой провинции в мае 2023 года, сообщает АТОР.По данным губернаторства региона, в мае 2023 года общее количество туристов, зафиксированных в аэропортах провинции, было больше, чем за последние весенние месяцы 2021 и 2022 года вместе взятые, а именно – 1 593 935 человек.Российский поток в Анталье составил 389 805 туристов. Это на 73,8 процента превышает показатель мая 2022 года (224 264). Прирост вполне естественный, учитывая то, что в этом мае в Анталью из России выполняется несравнимо больше рейсов, чем годом ранее. Туристы из нашей страны составляют почти четверть (24,4 процента) от всех гостей в провинции. Но это меньше, чем по итогам пяти месяцев (24,9 процента).По сравнению с доковидным маем (805 тысяч прибытий из России) турпоток в Анталью в последний весенний месяц 2023 года все еще на 51,6 процента меньше.Например, Стамбул по количеству прибытий россиян уже больше года стабильно превышает допандемийные рекорды, а Мугла (курорты Эгейского региона) догнала в этом отношении уровень 2019 года в апреле 2023-го.
https://ria.ru/20230531/turtsiya-1875286956.html
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, анталья (провинция), стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Анталья (провинция), Стамбул, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Турция, куда можно лететь, Отдых на море
В Анталье рассказали, сколько россиян посетили курорт в мае
В мае Анталью посетили более почти 390 тысяч российских туристов
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
В Анталье опубликовали точные данные по прибытиям туристов на курорты этой турецкой провинции в мае 2023 года, сообщает
АТОР.
По данным губернаторства региона, в мае 2023 года общее количество туристов, зафиксированных в аэропортах провинции, было больше, чем за последние весенние месяцы 2021 и 2022 года вместе взятые, а именно – 1 593 935 человек.
Российский поток в Анталье составил 389 805 туристов. Это на 73,8 процента превышает показатель мая 2022 года (224 264). Прирост вполне естественный, учитывая то, что в этом мае в Анталью из России выполняется несравнимо больше рейсов, чем годом ранее. Туристы из нашей страны составляют почти четверть (24,4 процента) от всех гостей в провинции. Но это меньше, чем по итогам пяти месяцев (24,9 процента).
По сравнению с доковидным маем (805 тысяч прибытий из России) турпоток в Анталью в последний весенний месяц 2023 года все еще на 51,6 процента меньше.
Например, Стамбул по количеству прибытий россиян уже больше года стабильно превышает допандемийные рекорды, а Мугла (курорты Эгейского региона) догнала в этом отношении уровень 2019 года в апреле 2023-го.
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