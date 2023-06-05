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Водные проекты улучшили жизнь россиян, заявила Абрамченко - РИА Новости, 05.06.2023
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12:31 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/abramchenko-1876203511.html
Водные проекты улучшили жизнь россиян, заявила Абрамченко
Водные проекты улучшили жизнь россиян, заявила Абрамченко - РИА Новости, 05.06.2023
Водные проекты улучшили жизнь россиян, заявила Абрамченко
Федеральные проекты "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов" улучшили жизнь более 12,5 миллионов россиян,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:31
2023-06-05T12:31
россия
виктория абрамченко
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральные проекты "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов" улучшили жизнь более 12,5 миллионов россиян, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник. "Благодаря "водным" проектам удалось улучшить качество жизни граждан, проживающих вблизи водоемов. По экспертным оценкам – это более 12,5 миллионов человек", - сказала Абрамченко на совещании в премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, общество
Россия, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин, Общество
Водные проекты улучшили жизнь россиян, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: водные проекты улучшили жизнь более 12,5 миллиона россиян

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральные проекты "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов" улучшили жизнь более 12,5 миллионов россиян, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник.
"Благодаря "водным" проектам удалось улучшить качество жизни граждан, проживающих вблизи водоемов. По экспертным оценкам – это более 12,5 миллионов человек", - сказала Абрамченко на совещании в премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Общественной палате хотят создать единое ведомство по водным объектам
17 апреля, 03:16
 
РоссияВиктория АбрамченкоМихаил МишустинОбщество
 
 
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