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Американский разведчик рассказал, что реально случилось с Залужным
Американский разведчик рассказал, что реально случилось с Залужным - РИА Новости, 05.06.2023
Американский разведчик рассказал, что реально случилось с Залужным
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-04T22:47
2023-06-04T22:47
2023-06-05T00:34
политика
херсонская область
валерий залужный
скотт риттер
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона", — сказал офицер.По его мнению, ВКС удалось также ликвидировать в бункерах по всей Украине многих сотрудников киевской разведки, тесно работавших с коллегами из США и Великобритании.Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.Работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал 25 мая кадры с главкомом ВСУ после слухов о его увечьях. На видео Залужный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев. Исходя из этого непонятно, когда и где именно был записан ролик. Кроме того, по-прежнему нет объяснений, где находился офицер с начала мая, когда он уведомил НАТО о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
https://ria.ru/20230604/rossiya-1876113945.html
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политика, херсонская область , валерий залужный, скотт риттер, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, нато
Политика, Херсонская область , Валерий Залужный, Скотт Риттер, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО
Американский разведчик рассказал, что реально случилось с Залужным
Экс-разведчик США Риттер заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного под Херсоном