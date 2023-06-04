https://ria.ru/20230604/trevoga-1876017298.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T00:29
2023-06-04T00:29
2023-06-04T00:29
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в 00.14 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230603/kharkov-1876007461.html
украина
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украина, сумская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу