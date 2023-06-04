https://ria.ru/20230604/razgadka-1876023747.html

Разгадка тайны пропавшей более 50 лет назад женщины шокировала ее родных

Разгадка тайны пропавшей более 50 лет назад женщины шокировала ее родных - РИА Новости, 04.06.2023

Разгадка тайны пропавшей более 50 лет назад женщины шокировала ее родных

Полицейские во Флориде выяснили личность женщины, чье тело обнаружили в кофре 53 года назад, сообщает издание New York Post. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T03:56

2023-06-04T03:56

2023-06-04T15:32

в мире

флорида

чикаго

сша

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Полицейские во Флориде выяснили личность женщины, чье тело обнаружили в кофре 53 года назад, сообщает издание New York Post.Останки женщины со следами насильственной смерти обнаружили 31 октября 1969-го в лесу возле города Сент-Питерсберг, тело было уложено в кофр.После обнаружения полиция не смогла установить личность жертвы, данный случай стал одним из самых старых в череде нераскрытых убийств в городе. За последние 50 лет детективы несколько раз пытались идентифицировать убитую по образцам зубов и костей, однако безуспешно. Помочь в раскрытии дела смог расширенный анализ ДНК, который показал, что убитой оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон, которой на момент гибели был 41 год.По данным полиции, муж Атертон умер в 1999 году в Лас-Вегасе, а сама она никогда не числилась пропавшей без вести. По словам помощника начальника полиции Сент-Питерсберга Михаила Ковачева, в 1969-м двое несовершеннолетних стали свидетелями того, как двое мужчин бросили кофр в лесу. Как отметил Ковачев, кофр, в котором нашли тело жертвы, принадлежал семье Атертон, при этом никакой связи между ней и городом, где ее нашли, не было.Одна из дочерей жертвы по имени Силлен Гейтс заявила, что была шокирована, когда полиция проинформировала ее о результатах расследования. "Мы понятия не имели, что с ней случилось. Это облегчение, печальное облегчение", — сказала она.По словам Гейтс, которой на момент смерти матери было девять, за несколько лет до гибели Атертон уехала из Аризоны в Чикаго вместе со своим мужем, сыном и двумя дочерями. Гейтс, в свою очередь, осталась с родным отцом и 11-летним братом.Полиция разыскивает дочерей женщины, с которыми она уехала в Чикаго, так как они могут владеть информацией о смерти их матери.

https://ria.ru/20230423/kult-1867233609.html

https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873775816.html

флорида

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в мире, флорида, чикаго, сша