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В Москве ликвидировали пожар в ангаре на площади 300 "квадратов"
В Москве ликвидировали пожар в ангаре на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 04.06.2023
В Москве ликвидировали пожар в ангаре на площади 300 "квадратов"
Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на юго-востоке Москвы на площади 300 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T04:16
2023-06-04T04:16
2023-06-04T04:16
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на юго-востоке Москвы на площади 300 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. Ранее в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости сообщали, что загорелся одноэтажный ангар по адресу улица Грайвороновская, дом 5, строение 1. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. "В 03:35 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали пожар в ангаре на площади 300 "квадратов"
МЧС России: в Москве ликвидировали пожар в ангаре на площади 300 квадратных метров