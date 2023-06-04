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В Москве ликвидировали пожар в ангаре на площади 300 "квадратов"

В Москве ликвидировали пожар в ангаре на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 04.06.2023

В Москве ликвидировали пожар в ангаре на площади 300 "квадратов"

Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на юго-востоке Москвы на площади 300 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T04:16

2023-06-04T04:16

2023-06-04T04:16

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на юго-востоке Москвы на площади 300 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. Ранее в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости сообщали, что загорелся одноэтажный ангар по адресу улица Грайвороновская, дом 5, строение 1. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. "В 03:35 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230604/kanada-1876024165.html

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2023

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)