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На юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар - РИА Новости, 04.06.2023
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04:05 04.06.2023 (обновлено: 12:35 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/pozhar-1876024781.html
На юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар
На юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар - РИА Новости, 04.06.2023
На юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар
Одноэтажный ангар загорелся на юго-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T04:05
2023-06-04T12:35
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Одноэтажный ангар загорелся на юго-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Сообщение о пожаре по адресу улица Грайвороновская, дом 5, строение 1, поступило в 2:01 мск.&quot;По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание одноэтажного складского ангара&quot;, — говорится в сообщении.Сведений о пострадавших не поступало. Позже в Telegram-канале МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар

МЧС России: на юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар

© Фото очевидцаПожар на улице Грайвороновской в Москве
Пожар на улице Грайвороновской в Москве
© Фото очевидца
Пожар на улице Грайвороновской в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Одноэтажный ангар загорелся на юго-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу улица Грайвороновская, дом 5, строение 1, поступило в 2:01 мск.
«

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание одноэтажного складского ангара", — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.
Позже в Telegram-канале МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
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