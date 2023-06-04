https://ria.ru/20230604/peskov-1876075555.html

Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца

Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца - РИА Новости, 04.06.2023

Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца

России нужно "доделать свое дело до конца" в ситуации со спецоперацией на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:20

2023-06-04T14:20

2023-06-04T15:56

россия

донбасс

дмитрий песков

павел зарубин

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн — РИА Новости. России нужно "доделать свое дело до конца" в ситуации со спецоперацией на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале."У нас нет другой альтернативы", — подчеркнул представитель Кремля.Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Перед вооруженными силами стоит задача защитить население Донбасса и обеспечить безопасность самой России.

https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876074297.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, дмитрий песков, павел зарубин, украина, вооруженные силы украины