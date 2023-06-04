https://ria.ru/20230604/peskov-1876075555.html
Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца
Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца - РИА Новости, 04.06.2023
Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца
России нужно "доделать свое дело до конца" в ситуации со спецоперацией на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:20
2023-06-04T14:20
2023-06-04T15:56
россия
донбасс
дмитрий песков
павел зарубин
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн — РИА Новости. России нужно "доделать свое дело до конца" в ситуации со спецоперацией на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале."У нас нет другой альтернативы", — подчеркнул представитель Кремля.Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Перед вооруженными силами стоит задача защитить население Донбасса и обеспечить безопасность самой России.
https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876074297.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, дмитрий песков, павел зарубин, украина, вооруженные силы украины
Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца
Песков: России нужно довести спецоперацию до конца, другой альтернативы нет