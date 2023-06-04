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Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 04.06.2023 (обновлено: 15:56 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/peskov-1876075555.html
Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца
Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца - РИА Новости, 04.06.2023
Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца
России нужно "доделать свое дело до конца" в ситуации со спецоперацией на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:20
2023-06-04T15:56
россия
донбасс
дмитрий песков
павел зарубин
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн — РИА Новости. России нужно "доделать свое дело до конца" в ситуации со спецоперацией на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале."У нас нет другой альтернативы", — подчеркнул представитель Кремля.Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Перед вооруженными силами стоит задача защитить население Донбасса и обеспечить безопасность самой России.
https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876074297.html
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россия, донбасс, дмитрий песков, павел зарубин, украина, вооруженные силы украины
Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца

Песков: России нужно довести спецоперацию до конца, другой альтернативы нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн — РИА Новости. России нужно "доделать свое дело до конца" в ситуации со спецоперацией на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.
«
"У нас нет другой альтернативы", — подчеркнул представитель Кремля.
Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Перед вооруженными силами стоит задача защитить население Донбасса и обеспечить безопасность самой России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДмитрий ПесковПавел ЗарубинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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