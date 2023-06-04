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Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности
Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности - РИА Новости, 04.06.2023
Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности
Поставка Киеву ракет дальностью 500 км и выше приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности, поэтому России нужно быть более собранной и... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:12
2023-06-04T14:12
2023-06-04T14:12
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россия
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн - РИА Новости. Поставка Киеву ракет дальностью 500 км и выше приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности, поэтому России нужно быть более собранной и сильной, чтобы продолжать начатое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут. Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше километров. Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, ну, скажем так, приведет к очередному витку вот в спирали нагнетания напряженности", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия1"."Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело", - добавил он.
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РИА Новости
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киев, украина, россия, дмитрий песков
Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности
Песков: поставки Киеву ракет большой дальности приведут к нагнетанию напряженности
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн - РИА Новости.
Поставка Киеву ракет дальностью 500 км и выше приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности, поэтому России нужно быть более собранной и сильной, чтобы продолжать начатое, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут. Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше километров. Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, ну, скажем так, приведет к очередному витку вот в спирали нагнетания напряженности", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия1".
"Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело", - добавил он.
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