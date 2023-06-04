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Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности - РИА Новости, 04.06.2023
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14:12 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876074297.html
Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности
Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности - РИА Новости, 04.06.2023
Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности
Поставка Киеву ракет дальностью 500 км и выше приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности, поэтому России нужно быть более собранной и... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:12
2023-06-04T14:12
киев
украина
россия
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн - РИА Новости. Поставка Киеву ракет дальностью 500 км и выше приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности, поэтому России нужно быть более собранной и сильной, чтобы продолжать начатое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут. Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше километров. Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, ну, скажем так, приведет к очередному витку вот в спирали нагнетания напряженности", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия1"."Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело", - добавил он.
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киев, украина, россия, дмитрий песков
Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков предупредил о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности

Песков: поставки Киеву ракет большой дальности приведут к нагнетанию напряженности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн - РИА Новости. Поставка Киеву ракет дальностью 500 км и выше приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности, поэтому России нужно быть более собранной и сильной, чтобы продолжать начатое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут. Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше километров. Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, ну, скажем так, приведет к очередному витку вот в спирали нагнетания напряженности", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия1".
"Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело", - добавил он.
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