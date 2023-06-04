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В Варшаве оправдались после заявления польских наемников на Украине - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 04.06.2023 (обновлено: 19:32 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/naemniki-1876105321.html
В Варшаве оправдались после заявления польских наемников на Украине
В Варшаве оправдались после заявления польских наемников на Украине - РИА Новости, 04.06.2023
В Варшаве оправдались после заявления польских наемников на Украине
Польские наемники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T18:29
2023-06-04T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белгородская область
станислав жарин
россия
польша
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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Польские наемники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.&quot;Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением&quot;, — написал он в Twitter.Жарин также добавил, что действия этих людей на Украине не следует ассоциировать с властями в Варшаве. Ранее наемники из так называемого "Польского добровольческого корпуса" заявили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области. Их сообщение в Telegram опубликовали многие польские СМИ, но через несколько часов его удалили.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230525/diversanty-1873997048.html
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в мире, украина, белгородская область, станислав жарин, россия, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белгородская область, Станислав Жарин, Россия, Польша
В Варшаве оправдались после заявления польских наемников на Украине

В Варшаве призвали не ассоциировать действия польских наемников с властями страны

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБойцы ВСУ
Бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Бойцы ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Польские наемники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.
«

"Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением", — написал он в Twitter.

Жарин также добавил, что действия этих людей на Украине не следует ассоциировать с властями в Варшаве.
Ранее наемники из так называемого "Польского добровольческого корпуса" заявили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области. Их сообщение в Telegram опубликовали многие польские СМИ, но через несколько часов его удалили.
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В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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