https://ria.ru/20230604/kosovo-1876020571.html

"Знак сопротивления НАТО": в Косово появились надписи с буквой Z

"Знак сопротивления НАТО": в Косово появились надписи с буквой Z - РИА Новости, 04.06.2023

"Знак сопротивления НАТО": в Косово появились надписи с буквой Z

Сербское население на севере Косово начало использовать в качестве знака протеста против НАТО один из символов российской спецоперации на Украине — букву Z,... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T01:54

2023-06-04T01:54

2023-06-04T03:33

в мире

косово

украина

приштина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875303695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_000178d3ffd2dc568c2de877576a68d2.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сербское население на севере Косово начало использовать в качестве знака протеста против НАТО один из символов российской спецоперации на Украине — букву Z, нанося ее на бронированные автомобили альянса, сообщила британская газета The Guardian.Протесты на севере Косово начались из-за требований местных сербов отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства.Тысячи сербов вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич, однако контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки."Сербские протестующие в Звечане применили против солдат НАТО слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сербы также столкнулись с полицией в Звечане и раскрасили автомобили НАТО буквой Z, что является отсылкой к российскому знаку, который используется в ходе операции на Украине", — пишет издание.Позднее немецкая газета Bild опубликовала фото солдат НАТО, отдыхающих перед зданием муниципалитета Звечан, на стену которого также была нанесена буква Z."Дело в том, что среди протестующих сербов немало тех, кто поддерживает Путина", — говорится в публикации.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.

https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html

https://ria.ru/20230601/kosovo-1875650288.html

косово

украина

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, украина, приштина, нато