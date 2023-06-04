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"Знак сопротивления НАТО": в Косово появились надписи с буквой Z - РИА Новости, 04.06.2023
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01:54 04.06.2023 (обновлено: 03:33 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/kosovo-1876020571.html
"Знак сопротивления НАТО": в Косово появились надписи с буквой Z
"Знак сопротивления НАТО": в Косово появились надписи с буквой Z - РИА Новости, 04.06.2023
"Знак сопротивления НАТО": в Косово появились надписи с буквой Z
Сербское население на севере Косово начало использовать в качестве знака протеста против НАТО один из символов российской спецоперации на Украине — букву Z,... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T01:54
2023-06-04T03:33
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сербское население на севере Косово начало использовать в качестве знака протеста против НАТО один из символов российской спецоперации на Украине — букву Z, нанося ее на бронированные автомобили альянса, сообщила британская газета The Guardian.Протесты на севере Косово начались из-за требований местных сербов отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства.Тысячи сербов вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич, однако контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки."Сербские протестующие в Звечане применили против солдат НАТО слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сербы также столкнулись с полицией в Звечане и раскрасили автомобили НАТО буквой Z, что является отсылкой к российскому знаку, который используется в ходе операции на Украине", — пишет издание.Позднее немецкая газета Bild опубликовала фото солдат НАТО, отдыхающих перед зданием муниципалитета Звечан, на стену которого также была нанесена буква Z."Дело в том, что среди протестующих сербов немало тех, кто поддерживает Путина", — говорится в публикации.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html
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в мире, косово, украина, приштина, нато
В мире, Косово, Украина, Приштина, НАТО
"Знак сопротивления НАТО": в Косово появились надписи с буквой Z

Guardian: сербы на севере Косово начали использовать букву Z как знак сопротивления НАТО

© AP Photo / Bojan SlavkovicСолдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сербское население на севере Косово начало использовать в качестве знака протеста против НАТО один из символов российской спецоперации на Украине — букву Z, нанося ее на бронированные автомобили альянса, сообщила британская газета The Guardian.
Протесты на севере Косово начались из-за требований местных сербов отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства.
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Тысячи сербов вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич, однако контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки.
«
"Сербские протестующие в Звечане применили против солдат НАТО слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сербы также столкнулись с полицией в Звечане и раскрасили автомобили НАТО буквой Z, что является отсылкой к российскому знаку, который используется в ходе операции на Украине", — пишет издание.
Позднее немецкая газета Bild опубликовала фото солдат НАТО, отдыхающих перед зданием муниципалитета Звечан, на стену которого также была нанесена буква Z.
"Дело в том, что среди протестующих сербов немало тех, кто поддерживает Путина", — говорится в публикации.
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
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