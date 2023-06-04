Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Кембридже учат, что этнической группы англосаксов никогда не было - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 04.06.2023 (обновлено: 05:28 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/kembridzh-1876019418.html
СМИ: в Кембридже учат, что этнической группы англосаксов никогда не было
СМИ: в Кембридже учат, что этнической группы англосаксов никогда не было - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ: в Кембридже учат, что этнической группы англосаксов никогда не было
Студентов Кембриджского университета учат тому, что англосаксы не существовали в качестве отдельной этнической группы, чтобы не способствовать распространению... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T01:33
2023-06-04T05:28
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786211569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_036bacf71cf0f09e39bd5992e24d7b52.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Студентов Кембриджского университета учат тому, что англосаксы не существовали в качестве отдельной этнической группы, чтобы не способствовать распространению "мифов о национализме", сообщает газета Telegraph со ссылкой на информацию отделения англосаксонского, норвежского и кельтского языков. "Одна из проблем заключалась в том, чтобы развеять опасения по поводу использования термина "англосаксонский" и его предполагаемой связи с этнической или расовой английской идентичностью... Обучение... направлено на то, чтобы разрушить основу мифов о национализме — о том, что когда-либо существовали "британцы", "англичане", "шотландцы", "валлийцы" или "ирландцы" с целостной и древней этнической идентичностью", - приводит издание информацию университетского отделения. Отмечается также, что в университете стремятся сделать преподавание "более антирасистским".
https://ria.ru/20230503/patrushev-1869296570.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786211569_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_90373a8b3500cfc58041a87abaf9dce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
СМИ: в Кембридже учат, что этнической группы англосаксов никогда не было

Telegraph: в Кембридже учат тому, что англосаксов не было как отдельной этнической группы

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Великобритании . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Студентов Кембриджского университета учат тому, что англосаксы не существовали в качестве отдельной этнической группы, чтобы не способствовать распространению "мифов о национализме", сообщает газета Telegraph со ссылкой на информацию отделения англосаксонского, норвежского и кельтского языков.
"Одна из проблем заключалась в том, чтобы развеять опасения по поводу использования термина "англосаксонский" и его предполагаемой связи с этнической или расовой английской идентичностью... Обучение... направлено на то, чтобы разрушить основу мифов о национализме — о том, что когда-либо существовали "британцы", "англичане", "шотландцы", "валлийцы" или "ирландцы" с целостной и древней этнической идентичностью", - приводит издание информацию университетского отделения.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов
3 мая, 00:10
Отмечается также, что в университете стремятся сделать преподавание "более антирасистским".
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала