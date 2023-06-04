https://ria.ru/20230604/kembridzh-1876019418.html

СМИ: в Кембридже учат, что этнической группы англосаксов никогда не было

СМИ: в Кембридже учат, что этнической группы англосаксов никогда не было - РИА Новости, 04.06.2023

СМИ: в Кембридже учат, что этнической группы англосаксов никогда не было

Студентов Кембриджского университета учат тому, что англосаксы не существовали в качестве отдельной этнической группы, чтобы не способствовать распространению... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T01:33

2023-06-04T01:33

2023-06-04T05:28

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Студентов Кембриджского университета учат тому, что англосаксы не существовали в качестве отдельной этнической группы, чтобы не способствовать распространению "мифов о национализме", сообщает газета Telegraph со ссылкой на информацию отделения англосаксонского, норвежского и кельтского языков. "Одна из проблем заключалась в том, чтобы развеять опасения по поводу использования термина "англосаксонский" и его предполагаемой связи с этнической или расовой английской идентичностью... Обучение... направлено на то, чтобы разрушить основу мифов о национализме — о том, что когда-либо существовали "британцы", "англичане", "шотландцы", "валлийцы" или "ирландцы" с целостной и древней этнической идентичностью", - приводит издание информацию университетского отделения. Отмечается также, что в университете стремятся сделать преподавание "более антирасистским".

https://ria.ru/20230503/patrushev-1869296570.html

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