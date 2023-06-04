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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/donetsk-1876074806.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в воскресенье днем снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в телеграм-канале... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:14
2023-06-04T14:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в телеграм-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Ранее представительство сообщало, что в 13.35 украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
https://ria.ru/20230604/donetsk-1876071879.html
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донецк
куйбышевский район
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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в телеграм-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Вчера, 13:51
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Ранее представительство сообщало, что в 13.35 украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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