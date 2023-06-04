https://ria.ru/20230604/aktsiya-1876092554.html

В Париже началась акция протеста антифашистов

В Париже началась акция протеста антифашистов - РИА Новости, 04.06.2023

В Париже началась акция протеста антифашистов

В Париже началась акция антифашистов в память об убитом 10 лет назад студенте и активисте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T16:38

2023-06-04T16:38

2023-06-04T16:38

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эммануэль макрон

жеральд дарманен

франция

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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. В Париже началась акция антифашистов в память об убитом 10 лет назад студенте и активисте, передает корреспондент РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в воскресенье на севере французской столицы в память о Клемане Мерике. Восемнадцатилетний студент, профсоюзный активист и член антифашистского движения Мерик погиб 5 июня 2013 года в ходе стычки со скинхедами в 9 округе Парижа. После этого он стал символом антифашстского движения во Франции. Акцию организуют члены семьи погибшего и крайне левая ассоциация антифашистов Paris-Banlieue. Различные ассоциации, собравшиеся на протест, критикуют правительство за попустительство в отношении крайне правых партий, ужесточение иммиграционной политики во Франции, а также пенсионную реформу правительства президента Эммануэля Макрона. Протестующие выкрикивают антифашисткие лозунги, жгут фаеры и скандируют "Клеман, мы не забудем!" Один из протестующих рассказал РИА Новости, что специально приехал в Париж из Бургундии, чтобы принять участие в протесте. Он отметил, что необходимо поддерживать память об активисте и бороться "против любых форм фашизма". В честь десятилетней годовщины со смерти Мерика антифашисты по всей Франции проводят концерты, футбольные матчи и собрания в память о нем. Виновных в смерти Мерика скинхедов Эстебана Морийо и Самуэля Дюфура суд в 2021 году приговорил к восьми и пяти годам тюрьмы соответственно. Как отмечает телеканал CNEWS, акция проходит под усиленной охраной разведывательных служб. В 2016 и 2018 годах аналогичные марши в память о Мерике переросли в столкновения протестующих с полицией. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам страны распоряжение о запрете любых акций ультраправых активистов после вызвавшей полемику акции радикалов в Париже 6 мая.

https://ria.ru/20230302/aktsiya-1855486640.html

https://ria.ru/20230425/frantsiya-1867479894.html

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Акция в Париже против правого экстремизма В Париже началась акция антифашистов в память об убитом 10 лет назад скинхедами 18-летнем студенте, в марше участвуют несколько тысяч человек 2023-06-04T16:38 true PT0M33S

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в мире, париж, эммануэль макрон, жеральд дарманен, франция