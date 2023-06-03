https://ria.ru/20230603/zamorozki-1875969817.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 03.06.2023
Москвичей предупредили о заморозках
Ночные и утренние заморозки ожидаются в Москве в период с четвертое по пятое июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:11
2023-06-03T17:11
2023-06-03T17:11
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ночные и утренние заморозки ожидаются в Москве в период с четвертое по пятое июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с четвертое по пятое июня в Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2..-0°С", - говорится в сообщении. В ведомстве рекомендуют водителям ехать помедленнее и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров.
https://ria.ru/20230603/temperatura-1875942623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о заморозках
МЧС России: ночные и утренние заморозки ожидаются в Москве в период с 4 по 5 июня