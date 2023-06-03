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Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 03.06.2023
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17:11 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/zamorozki-1875969817.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 03.06.2023
Москвичей предупредили о заморозках
Ночные и утренние заморозки ожидаются в Москве в период с четвертое по пятое июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:11
2023-06-03T17:11
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ночные и утренние заморозки ожидаются в Москве в период с четвертое по пятое июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с четвертое по пятое июня в Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2..-0°С", - говорится в сообщении. В ведомстве рекомендуют водителям ехать помедленнее и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров.
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россия
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о заморозках

МЧС России: ночные и утренние заморозки ожидаются в Москве в период с 4 по 5 июня

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ночные и утренние заморозки ожидаются в Москве в период с четвертое по пятое июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с четвертое по пятое июня в Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2..-0°С", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют водителям ехать помедленнее и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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