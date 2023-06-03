https://ria.ru/20230603/ukraina-1875946829.html
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных - РИА Новости, 03.06.2023
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 45 украинских военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация", заявили в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:07
2023-06-03T14:07
2023-06-03T14:07
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 45 украинских военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация", заявили в субботу в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также в районе населенного пункта Веселое в ДНР уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875939849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных
Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных