Рейтинг@Mail.ru
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875946829.html
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных - РИА Новости, 03.06.2023
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 45 украинских военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация", заявили в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:07
2023-06-03T14:07
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761122_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_cf1c3b000355b340dbbf4b891b881547.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 45 украинских военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация", заявили в субботу в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также в районе населенного пункта Веселое в ДНР уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875939849.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761122_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a617513a3c14bfee6195bf65c9f3be42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных

Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 45 украинских военных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 45 украинских военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация", заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также в районе населенного пункта Веселое в ДНР уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В Минобороны Украины отвергли индонезийский план по урегулированию
Вчера, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала