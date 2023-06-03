https://ria.ru/20230603/suvorovtsy-1875901144.html
Суворовцы побывали на приеме в посольстве КНР в Москве
Суворовцы побывали на приеме в посольстве КНР в Москве - РИА Новости, 03.06.2023
Суворовцы побывали на приеме в посольстве КНР в Москве
Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и воспитанницы Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T05:29
2023-06-03T05:29
2023-06-03T05:29
чжан ханьхуэй
китай
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764968680_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_13dedd13db06c88f9de0cc327b1dbe50.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и воспитанницы Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации" приняли участие в торжественном приеме в посольстве Китая в Москве по случаю Международного дня защиты детей, сообщили журналистам в российском военном ведомстве. Ребят встречал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России господин Чжан Ханьхуэй с супругой Гао Янь. Для юных гостей была подготовлена обширная программа, которая познакомила их с культурой Китая. "Для ребят провели мастер-класс по каллиграфии, вырезке из бумаги, китайскому плетению узлов, рассказали об особенностях китайской традиционной живописи. Суворовцы задавали много вопросов о культурных особенностях и системе образования Китая", - отметили в Минобороны РФ. В рамках приема состоялся небольшой концерт, на котором ученики школы при посольстве Китая познакомили гостей с традиционными музыкой и танцами Поднебесной. Творческие коллективы исполнили китайский народный танец "Бело-голубая керамика" и танец Дуньхуана "Восточное впечатление", а также продемонстрировали игру на китайской скрипке. В свою очередь коллектив народно-сценического танца Пансиона воспитанниц министерства обороны России исполнил танец "Русская плясовая", а суворовцы Московского военно-музыкального училища продемонстрировали виртуозное владением инструментами, сыграв зажигательную композицию "Фиеста". В конце мероприятия всем юным участникам приема вручили памятные подарки.
https://ria.ru/20230125/kadety-1847240055.html
https://ria.ru/20230520/veterany-1873067759.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764968680_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bb0f89e86ada0d1fafc94a00ba1083d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чжан ханьхуэй, китай, россия, москва
Чжан Ханьхуэй, Китай, Россия, Москва
Суворовцы побывали на приеме в посольстве КНР в Москве
Суворовцы и воспитанницы кадетского корпуса побывали на приеме в посольстве КНР в Москве
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и воспитанницы Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации" приняли участие в торжественном приеме в посольстве Китая в Москве по случаю Международного дня защиты детей, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.
Ребят встречал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России
господин Чжан Ханьхуэй
с супругой Гао Янь. Для юных гостей была подготовлена обширная программа, которая познакомила их с культурой Китая.
Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии
"Для ребят провели мастер-класс по каллиграфии, вырезке из бумаги, китайскому плетению узлов, рассказали об особенностях китайской традиционной живописи. Суворовцы задавали много вопросов о культурных особенностях и системе образования Китая", - отметили в Минобороны РФ.
В рамках приема состоялся небольшой концерт, на котором ученики школы при посольстве Китая познакомили гостей с традиционными музыкой и танцами Поднебесной. Творческие коллективы исполнили китайский народный танец "Бело-голубая керамика" и танец Дуньхуана "Восточное впечатление", а также продемонстрировали игру на китайской скрипке.
В свою очередь коллектив народно-сценического танца Пансиона воспитанниц министерства обороны России исполнил танец "Русская плясовая", а суворовцы Московского военно-музыкального училища продемонстрировали виртуозное владением инструментами, сыграв зажигательную композицию "Фиеста".
В конце мероприятия всем юным участникам приема вручили памятные подарки.
Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны