https://ria.ru/20230603/suvorovtsy-1875901144.html

Суворовцы побывали на приеме в посольстве КНР в Москве

Суворовцы побывали на приеме в посольстве КНР в Москве - РИА Новости, 03.06.2023

Суворовцы побывали на приеме в посольстве КНР в Москве

Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и воспитанницы Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T05:29

2023-06-03T05:29

2023-06-03T05:29

чжан ханьхуэй

китай

россия

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и воспитанницы Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации" приняли участие в торжественном приеме в посольстве Китая в Москве по случаю Международного дня защиты детей, сообщили журналистам в российском военном ведомстве. Ребят встречал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России господин Чжан Ханьхуэй с супругой Гао Янь. Для юных гостей была подготовлена обширная программа, которая познакомила их с культурой Китая. "Для ребят провели мастер-класс по каллиграфии, вырезке из бумаги, китайскому плетению узлов, рассказали об особенностях китайской традиционной живописи. Суворовцы задавали много вопросов о культурных особенностях и системе образования Китая", - отметили в Минобороны РФ. В рамках приема состоялся небольшой концерт, на котором ученики школы при посольстве Китая познакомили гостей с традиционными музыкой и танцами Поднебесной. Творческие коллективы исполнили китайский народный танец "Бело-голубая керамика" и танец Дуньхуана "Восточное впечатление", а также продемонстрировали игру на китайской скрипке. В свою очередь коллектив народно-сценического танца Пансиона воспитанниц министерства обороны России исполнил танец "Русская плясовая", а суворовцы Московского военно-музыкального училища продемонстрировали виртуозное владением инструментами, сыграв зажигательную композицию "Фиеста". В конце мероприятия всем юным участникам приема вручили памятные подарки.

https://ria.ru/20230125/kadety-1847240055.html

https://ria.ru/20230520/veterany-1873067759.html

китай

россия

москва

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чжан ханьхуэй, китай, россия, москва