https://ria.ru/20230603/spetsoperatsiya-1875947418.html

Российские войска уничтожили в районе Отрадного в ДНР склад боеприпасов ВСУ

Российские войска уничтожили в районе Отрадного в ДНР склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 03.06.2023

Российские войска уничтожили в районе Отрадного в ДНР склад боеприпасов ВСУ

"Южная" группировка Вооруженных сил РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 220 украинских военных, а также склад с боеприпасами и 13 единиц... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:11

2023-06-03T14:11

2023-06-03T15:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. "Южная" группировка Вооруженных сил РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 220 украинских военных, а также склад с боеприпасами и 13 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."За прошедшие сутки в данных районах авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 42 огневые задачи. В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожено более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.Кроме того, сообщается, что в районе Отрадного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Минобороны РФ о потерях националистов на Донецком направлении Брифинг МО 3 июня 2023-06-03T14:11 true PT5M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)