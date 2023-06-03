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Российские войска уничтожили в районе Отрадного в ДНР склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 03.06.2023 (обновлено: 15:05 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/spetsoperatsiya-1875947418.html
Российские войска уничтожили в районе Отрадного в ДНР склад боеприпасов ВСУ
Российские войска уничтожили в районе Отрадного в ДНР склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 03.06.2023
Российские войска уничтожили в районе Отрадного в ДНР склад боеприпасов ВСУ
"Южная" группировка Вооруженных сил РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 220 украинских военных, а также склад с боеприпасами и 13 единиц... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:11
2023-06-03T15:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. "Южная" группировка Вооруженных сил РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 220 украинских военных, а также склад с боеприпасами и 13 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."За прошедшие сутки в данных районах авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 42 огневые задачи. В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожено более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.Кроме того, сообщается, что в районе Отрадного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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украина
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Минобороны РФ о потерях националистов на Донецком направлении
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска уничтожили в районе Отрадного в ДНР склад боеприпасов ВСУ

В Минобороны рассказали об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Отрадного в ДНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. "Южная" группировка Вооруженных сил РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 220 украинских военных, а также склад с боеприпасами и 13 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
«
"За прошедшие сутки в данных районах авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 42 огневые задачи. В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожено более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что в районе Отрадного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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