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В районе Серебрянки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 03.06.2023 (обновлено: 14:35 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/sklad-1875945975.html
В районе Серебрянки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
В районе Серебрянки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 03.06.2023
В районе Серебрянки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
Российские ВС в районе Серебрянки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:02
2023-06-03T14:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские ВС в районе Серебрянки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230603/plan-1875945302.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
В районе Серебрянки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов

Минобороны: в районе Серебрянки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские ВС в районе Серебрянки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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