https://ria.ru/20230603/rszo-1875999156.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска в 20.20 выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:47
2023-06-03T20:47
2023-06-03T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
иван приходько
украина
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:20 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 30 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате украинского обстрела Горловки ранены двое мирных жителей. Также, по его словам, Николаевский архиерейский собор и вечерняя школа получили повреждения.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, иван приходько, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Иван Приходько, Украина
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по центру Горловки 30 ракет из РСЗО