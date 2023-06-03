Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 03.06.2023 (обновлено: 20:48 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/rszo-1875999156.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска в 20.20 выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:47
2023-06-03T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
иван приходько
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11404abf6dd90f92d9c90bb67c365899.jpg
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:20 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 30 ракет из РСЗО&quot;, - говорится в сообщении.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате украинского обстрела Горловки ранены двое мирных жителей. Также, по его словам, Николаевский архиерейский собор и вечерняя школа получили повреждения.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26b3c68260a6cb6c82704a078600cd41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, иван приходько, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Иван Приходько, Украина
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по центру Горловки 30 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствие обстрела Горловки в ДНР
Последствие обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствие обстрела Горловки в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:20 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 30 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате украинского обстрела Горловки ранены двое мирных жителей. Также, по его словам, Николаевский архиерейский собор и вечерняя школа получили повреждения.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККИван ПриходькоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала