https://ria.ru/20230603/pvo-1875948191.html
Российские системы ПВО сбили украинские Су-27, Ми-8 и 16 беспилотников
Российские системы ПВО сбили украинские Су-27, Ми-8 и 16 беспилотников - РИА Новости, 03.06.2023
Российские системы ПВО сбили украинские Су-27, Ми-8 и 16 беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинские истребитель Су-27, военный вертолет Ми-8, 16 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и 7 снарядов... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:17
2023-06-03T14:17
2023-06-03T14:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
су-27
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинские истребитель Су-27, военный вертолет Ми-8, 16 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и 7 снарядов HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении. Кроме того, в течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 16 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 432 украинских военных самолета, 236 вертолетов, 4452 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9361 танк и других боевых бронированных машин, 1110 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4984 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, су-27, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Су-27, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские системы ПВО сбили украинские Су-27, Ми-8 и 16 беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили украинские Су-27, Ми-8 и 16 беспилотников