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Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 03.06.2023 (обновлено: 22:06 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/postradavshie-1876005967.html
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех - РИА Новости, 03.06.2023
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех
Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, выросло до трех, сообщил мэр Иван Приходько в своем... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T21:58
2023-06-03T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, выросло до трех, сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале. Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР сообщало о том, что украинские войска в 20.20 выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки. Мэр города заявлял, что в результате обстрела были ранены двое мирных жителей. &quot;Количество раненых обстрелом украинских неонацистов мирных горловчан возросло до трёх&quot;, - написал Приходько.Мэр Горловки также заявил, что в результате обстрела был частично обесточен посёлок шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех

Мэр Приходько: число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, возросло до трех

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, выросло до трех, сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР сообщало о том, что украинские войска в 20.20 выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки. Мэр города заявлял, что в результате обстрела были ранены двое мирных жителей.
«

"Количество раненых обстрелом украинских неонацистов мирных горловчан возросло до трёх", - написал Приходько.

Мэр Горловки также заявил, что в результате обстрела был частично обесточен посёлок шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки).
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦКК
 
 
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