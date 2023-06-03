Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех

Мэр Приходько: число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, возросло до трех
"Количество раненых обстрелом украинских неонацистов мирных горловчан возросло до трёх", - написал Приходько.
"Количество раненых обстрелом украинских неонацистов мирных горловчан возросло до трёх", - написал Приходько.
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Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
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