https://ria.ru/20230603/postradavshie-1876005967.html

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех - РИА Новости, 03.06.2023

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, выросло до трех, сообщил мэр Иван Приходько в своем... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T21:58

2023-06-03T21:58

2023-06-03T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874906647_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_aa198104740c56fb96463fbb0041c6a8.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, выросло до трех, сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале. Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР сообщало о том, что украинские войска в 20.20 выпустили 30 ракет из РСЗО по центру Горловки. Мэр города заявлял, что в результате обстрела были ранены двое мирных жителей. "Количество раненых обстрелом украинских неонацистов мирных горловчан возросло до трёх", - написал Приходько.Мэр Горловки также заявил, что в результате обстрела был частично обесточен посёлок шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк