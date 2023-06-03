https://ria.ru/20230603/pogoda-1875918270.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 03.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, дожди и до плюс 12 градусов ожидается в российской столице в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:05

2023-06-03T10:05

2023-06-03T10:05

погода

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Облачная погода, дожди и до плюс 12 градусов ожидается в российской столице в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу в первой половине дня погоду продолжит формировать медленно уходящий на северо-восток холодный атмосферный фронт, после чего столичный регион окажется в тыловой части циклона. "Погода преимущественно облачная, лишь вечером появятся прояснения. Время от времени будут идти дожди. На востоке области в течение дня еще возможны грозы. В Москве максимальная температура воздуха - плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов тепла. Такие значения соответствуют концу первой декады апреля", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление будет расти, и показания барометров вернутся в норму - 747 миллиметров ртутного столба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)