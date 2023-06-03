https://ria.ru/20230603/pogoda-1875918270.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 03.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, дожди и до плюс 12 градусов ожидается в российской столице в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:05
2023-06-03T10:05
2023-06-03T10:05
погода
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Облачная погода, дожди и до плюс 12 градусов ожидается в российской столице в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу в первой половине дня погоду продолжит формировать медленно уходящий на северо-восток холодный атмосферный фронт, после чего столичный регион окажется в тыловой части циклона. "Погода преимущественно облачная, лишь вечером появятся прояснения. Время от времени будут идти дожди. На востоке области в течение дня еще возможны грозы. В Москве максимальная температура воздуха - плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов тепла. Такие значения соответствуют концу первой декады апреля", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление будет расти, и показания барометров вернутся в норму - 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230529/kupanie-1874775831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается облачная погода, дожди и до плюс 12 градусов