https://ria.ru/20230603/oruzhie-1875982115.html

ФСВТС прокомментировала слова главы Минобороны Британии о российском оружии

ФСВТС прокомментировала слова главы Минобороны Британии о российском оружии - РИА Новости, 03.06.2023

ФСВТС прокомментировала слова главы Минобороны Британии о российском оружии

Призыв министра обороны Великобритании Бена Уоллеса не тратиться на российское оружие говорит о зависти Запада к успехам Москвы на этом рынке, заявили в... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T18:50

2023-06-03T18:50

2023-06-03T20:06

великобритания

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

в мире

бен уоллес

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Призыв министра обороны Великобритании Бена Уоллеса не тратиться на российское оружие говорит о зависти Запада к успехам Москвы на этом рынке, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству."Заявление британского министра обороны Бена Уоллеса расцениваем как очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире ничего не остается, как прибегать к политическому шантажу и медийным вбросам", — говорится в сообщении.В службе отметили, что российская военная техника всегда показывала высокую эффективность и надежность и продолжает успешно демонстрировать эти качества при реальном боевом применении. Подтверждением этому, согласно заявлению ФСВТС, стал существенный рост интереса к отечественному вооружению за рубежом. В частности, речь идет об истребителях, боевых вертолетах, бронетехнике и реактивных системах залпового огня.В службе также выразили озабоченность бесконтрольными поставками западного оружия, а также незаконным реэкспортом "различных безответственных государств российского (советского) вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма".Ранее Уоллес, выступая на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", заявил, что импортерам российского оружия следует вернуть его продавцу и "не тратить деньги". Такое мнение британский министр составил, якобы исходя из того, "что видел на Украине".

https://ria.ru/20230603/britaniya-1875974090.html

https://ria.ru/20230511/oruzhie-1871161630.html

великобритания

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великобритания, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, в мире, бен уоллес