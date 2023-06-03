https://ria.ru/20230603/orban-1875993334.html
Премьер Венгрии рассчитывает увидеть "правый поворот" в политике Европы
Премьер Венгрии рассчитывает увидеть "правый поворот" в политике Европы - РИА Новости, 03.06.2023
Премьер Венгрии рассчитывает увидеть "правый поворот" в политике Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает на "правый поворот" в политике Европы, в том числе на выборах в Европарламент, которые состоятся в РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:10
2023-06-03T20:10
2023-06-03T20:11
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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает на "правый поворот" в политике Европы, в том числе на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне 2024 года. В пятницу в Будапеште состоялся семинар Европейской группы консерваторов и Демократического альянса Парламентской ассамблеи Совета Европы, в котором приняли участие, в том числе, министр юстиции Венгрии Юдит Варга, председатель группы Айан Лидделл-Грейнджер и глава испанской ультраправой партии VOX Сантьяго Абаскаль. "Мы обсуждали ситуацию в Европе, особенно с учетом выборов в Европарламент. Поскольку мы будем делать то, что должны, в наших странах. Мы можем видеть, что VOX тоже набирает силу, но в современной политике этого не будет достаточно. Нам нужна европейская кооперация, и люди, думающие одинаково, должны работать вместе. Так что мы обсудили, как будем сотрудничать на выборах в Европарламент и еще раз подтвердили нашу приверженность к совместной работе. Мы хотим увидеть "правый поворот" в Европе", - говорится в заявлении Орбана, распространенном пресс-службой венгерского правительства. Заместитель председателя группы партии "Фидес" в ПАСЕ Жолт Немет в ходе пресс-конференции участников семинара также заявил, что Венгрия в преддверии выборов в Европарламент заинтересована в тесной кооперации между европейскими и британскими консервативными силами и призвал "консерваторов всех стран объединяться". Ранее Орбан заявил, что представители либерального движения проводят имперскую политику и хотели бы лишить страны ЕС права на внешнеполитические решения, это необходимо предотвратить.
https://ria.ru/20230601/vengriya-1875582657.html
https://ria.ru/20230530/evroparlament-1875140435.html
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в мире, европа, венгрия, виктор орбан, парламентская ассамблея совета европы, европарламент, совет европы, евросоюз
В мире, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Совет Европы, Евросоюз
Премьер Венгрии рассчитывает увидеть "правый поворот" в политике Европы
Премьер Венгрии Орбан заявил, что рассчитывает увидеть "правый поворот" в политике Европы