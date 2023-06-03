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Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T07:31
2023-06-03T07:31
2023-06-03T07:38
горловка
макеевка
украина
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 02.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 07.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230603/sobolevka-1875899993.html
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горловка, макеевка, украина, сцкк, нато
Горловка, Макеевка, Украина, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
ВСУ выпустили по Горловке и Макеевке тринадцать снарядов разного калибра