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В Воронеже обрушилась опора исторического Каменного моста - РИА Новости, 03.06.2023
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19:19 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/most-1875985953.html
В Воронеже обрушилась опора исторического Каменного моста
В Воронеже обрушилась опора исторического Каменного моста - РИА Новости, 03.06.2023
В Воронеже обрушилась опора исторического Каменного моста
Подпорная стена у Каменного моста рухнула в Воронеже в результате сильной непогоды, сообщил телеканал "Вести Воронеж". РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:19
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подпорная стена у Каменного моста рухнула в Воронеже в результате сильной непогоды, сообщил телеканал "Вести Воронеж".По информации СМИ, движение на дороге под мостом заблокировано.В городе в настоящий момент идет ливень, из-за которого на улицах образовались пробки.Каменный мост — памятник архитектуры XIX века и одна из главных туристических достопримечательностей Воронежа.
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже обрушилась опора исторического Каменного моста

В Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена у исторического Каменного моста

© Фото : Ольга РудневаРухнувшая опора Каменного моста в Воронеже
Рухнувшая опора Каменного моста в Воронеже - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Ольга Руднева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подпорная стена у Каменного моста рухнула в Воронеже в результате сильной непогоды, сообщил телеканал "Вести Воронеж".
По информации СМИ, движение на дороге под мостом заблокировано.
В городе в настоящий момент идет ливень, из-за которого на улицах образовались пробки.
Каменный мост — памятник архитектуры XIX века и одна из главных туристических достопримечательностей Воронежа.
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