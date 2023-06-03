https://ria.ru/20230603/moskva-1875959556.html
Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице
Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице - РИА Новости, 03.06.2023
Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице
Москва в цвету: собрали для вас кадры лучших мест для прогулок в столице.
2023-06-03T15:48
2023-06-03T15:48
2023-06-03T15:48
видео
москва
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Не забудьте запланировать променад по цветущим паркам Москвы в ближайшие выходные.
москва
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице
Москва в цвету: собрали для вас кадры лучших мест для прогулок в столице. Не забудьте запланировать променад по цветущим паркам в ближайшие выходные.
2023-06-03T15:48
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, москва, видео
Видео, Москва
Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице
Москва в цвету: собрали для вас кадры лучших мест для прогулок в столице.
2023-06-03T15:48
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PT0M53S
Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице
Москва в цвету: собрали для вас кадры лучших мест для прогулок в столице.
Не забудьте запланировать променад по цветущим паркам Москвы в ближайшие выходные.