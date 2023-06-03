https://ria.ru/20230603/moskva-1875959556.html

Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице

Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице - РИА Новости, 03.06.2023

Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице

Москва в цвету: собрали для вас кадры лучших мест для прогулок в столице.

2023-06-03T15:48

2023-06-03T15:48

2023-06-03T15:48

видео

москва

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Не забудьте запланировать променад по цветущим паркам Москвы в ближайшие выходные.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Цвет Москвы. Прогулка по цветочной столице Москва в цвету: собрали для вас кадры лучших мест для прогулок в столице. Не забудьте запланировать променад по цветущим паркам в ближайшие выходные. 2023-06-03T15:48 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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