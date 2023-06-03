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Школьников познакомят с отечественной литературой в театральных кружках
Школьников познакомят с отечественной литературой в театральных кружках - РИА Новости, 03.06.2023
Школьников познакомят с отечественной литературой в театральных кружках
Следующим шагом развития школьных театров станет синхронизация программы по литературе с репертуаром кружков, так школьники смогут лучше познакомиться с... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:40
2023-06-03T22:40
2023-06-03T22:40
год педагога и наставника
социальный навигатор
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следующим шагом развития школьных театров станет синхронизация программы по литературе с репертуаром кружков, так школьники смогут лучше познакомиться с отечественной литературой, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "Следующим шагом развития школьных театров станет синхронизация программы по литературе с репертуаром кружков, с тем чтобы школьники могли лучше познакомиться с классикой отечественной литературы и глубже погрузиться в изучаемые произведения", - говорится в сообщении. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, важность вовлечения школьников в различную внеурочную деятельность и создания условий для проведения фестивалей и других мероприятий не только в больших, но и в малых городах России. "Понятно, что не все ребята, которые играют в школьном театре, пойдут поступать в театральное училище. Но такая занятость очень полезна для развития детей. Поэтому мы, конечно, будем продолжать оказывать поддержку школьным театрам", - сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что задачей следующего года является обеспечение каждой школы необходимыми возможностями для организации театрального кружка.
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социальный навигатор, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Сергей Кравцов, СН_Образование
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следующим шагом развития школьных театров станет синхронизация программы по литературе с репертуаром кружков, так школьники смогут лучше познакомиться с отечественной литературой, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"Следующим шагом развития школьных театров станет синхронизация программы по литературе с репертуаром кружков, с тем чтобы школьники могли лучше познакомиться с классикой отечественной литературы и глубже погрузиться в изучаемые произведения", - говорится в сообщении.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, важность вовлечения школьников в различную внеурочную деятельность и создания условий для проведения фестивалей и других мероприятий не только в больших, но и в малых городах России.
"Понятно, что не все ребята, которые играют в школьном театре, пойдут поступать в театральное училище. Но такая занятость очень полезна для развития детей. Поэтому мы, конечно, будем продолжать оказывать поддержку школьным театрам", - сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что задачей следующего года является обеспечение каждой школы необходимыми возможностями для организации театрального кружка.