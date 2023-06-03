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Кравцов: педагоги, как и участники СВО, защищают Россию, защищают детей - РИА Новости, 03.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
22:35 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/kravtsov-1876009737.html
Кравцов: педагоги, как и участники СВО, защищают Россию, защищают детей
Кравцов: педагоги, как и участники СВО, защищают Россию, защищают детей - РИА Новости, 03.06.2023
Кравцов: педагоги, как и участники СВО, защищают Россию, защищают детей
Педагоги, так же как участники специальной военной операции, они тоже защищают России, русский мир, защищают детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:35
2023-06-03T22:35
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Педагоги, так же как участники специальной военной операции, они тоже защищают России, русский мир, защищают детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня против нашей страны идёт война, в том числе информационная война, и сегодня наши педагоги, так же как ребята, воюющие, участвующие в специальной военной операции, защищающие нашу страну, наш мир, так же наши педагоги защищают наших детей. Низкий вам поклон", - сказал Кравцов в интервью Первому каналу. Указом президента России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника с целью поднять престиж профессии учителя.
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование

Кравцов: педагоги, как и участники СВО, защищают Россию, защищают детей

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Педагоги, так же как участники специальной военной операции, они тоже защищают России, русский мир, защищают детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня против нашей страны идёт война, в том числе информационная война, и сегодня наши педагоги, так же как ребята, воюющие, участвующие в специальной военной операции, защищающие нашу страну, наш мир, так же наши педагоги защищают наших детей. Низкий вам поклон", - сказал Кравцов в интервью Первому каналу.
Указом президента России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника с целью поднять престиж профессии учителя.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторОбществоСергей КравцовСН_Образование
 
 
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