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Кравцов: педагоги, как и участники СВО, защищают Россию, защищают детей
Кравцов: педагоги, как и участники СВО, защищают Россию, защищают детей - РИА Новости, 03.06.2023
Кравцов: педагоги, как и участники СВО, защищают Россию, защищают детей
Педагоги, так же как участники специальной военной операции, они тоже защищают России, русский мир, защищают детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:35
2023-06-03T22:35
2023-06-03T22:35
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Педагоги, так же как участники специальной военной операции, они тоже защищают России, русский мир, защищают детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня против нашей страны идёт война, в том числе информационная война, и сегодня наши педагоги, так же как ребята, воюющие, участвующие в специальной военной операции, защищающие нашу страну, наш мир, так же наши педагоги защищают наших детей. Низкий вам поклон", - сказал Кравцов в интервью Первому каналу. Указом президента России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника с целью поднять престиж профессии учителя.
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Педагоги, так же как участники специальной военной операции, они тоже защищают России, русский мир, защищают детей, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня против нашей страны идёт война, в том числе информационная война, и сегодня наши педагоги, так же как ребята, воюющие, участвующие в специальной военной операции, защищающие нашу страну, наш мир, так же наши педагоги защищают наших детей. Низкий вам поклон", - сказал Кравцов в интервью Первому каналу.
Указом президента России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника с целью поднять престиж профессии учителя.