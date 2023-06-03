https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875935437.html

Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению

Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению - РИА Новости, 03.06.2023

Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:34

2023-06-03T12:34

2023-06-03T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

нато

сергей лавров

дмитрий песков

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839461_130:452:2941:2033_1920x0_80_0_0_1c002ce2bba45c07f16041db943d2227.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению."Я не знаю, сколько по времени оно займет. Если честно, оно может сложиться по-разному, но мы сделаем это", — сказал он в беседе с изданием.Зеленский также признал превосходство ВКС в воздухе и в очередной раз потребовал дополнительное западное вооружение.Он считает, что единственная система вооружений в мире, которая способна обеспечить защиту от российских ракет - это американская ЗРК Patriot, по его словам, Украине требуется 50 таких систем.При этом Зеленский подчеркнул, что Киеву хотелось бы получить больше западного оружия для контрнаступления, он не может ждать его "месяцами". По его мнению, на сегодняшний день Украина готова к контрнаступлению. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html

https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875782303.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина, нато, сергей лавров, дмитрий песков, киев, россия