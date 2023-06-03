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Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 03.06.2023 (обновлено: 14:24 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875935437.html
Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению
Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению - РИА Новости, 03.06.2023
Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:34
2023-06-03T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
нато
сергей лавров
дмитрий песков
киев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению."Я не знаю, сколько по времени оно займет. Если честно, оно может сложиться по-разному, но мы сделаем это", — сказал он в беседе с изданием.Зеленский также признал превосходство ВКС в воздухе и в очередной раз потребовал дополнительное западное вооружение.Он считает, что единственная система вооружений в мире, которая способна обеспечить защиту от российских ракет - это американская ЗРК Patriot, по его словам, Украине требуется 50 таких систем.При этом Зеленский подчеркнул, что Киеву хотелось бы получить больше западного оружия для контрнаступления, он не может ждать его "месяцами". По его мнению, на сегодняшний день Украина готова к контрнаступлению. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875782303.html
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в мире, владимир зеленский, украина, нато, сергей лавров, дмитрий песков, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Киев, Россия
Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению

Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению, но оно может пойти по-разному

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению.
"Я не знаю, сколько по времени оно займет. Если честно, оно может сложиться по-разному, но мы сделаем это", — сказал он в беседе с изданием.
Зеленский также признал превосходство ВКС в воздухе и в очередной раз потребовал дополнительное западное вооружение.
Он считает, что единственная система вооружений в мире, которая способна обеспечить защиту от российских ракет - это американская ЗРК Patriot, по его словам, Украине требуется 50 таких систем.
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При этом Зеленский подчеркнул, что Киеву хотелось бы получить больше западного оружия для контрнаступления, он не может ждать его "месяцами". По его мнению, на сегодняшний день Украина готова к контрнаступлению.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОСергей ЛавровДмитрий ПесковКиевРоссия
 
 
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