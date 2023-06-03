https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875901285.html
"Началось": стало известно, что осталось от украинского контрнаступления
"Началось": стало известно, что осталось от украинского контрнаступления - РИА Новости, 03.06.2023
"Началось": стало известно, что осталось от украинского контрнаступления
Киев пытается замаскировать отсутствие возможности достичь успеха в результате контрнаступления заверениями, что оно еще не началось, и периодическими... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T05:36
2023-06-03T05:36
2023-06-03T05:36
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
донбасс
энтони блинкен
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Киев пытается замаскировать отсутствие возможности достичь успеха в результате контрнаступления заверениями, что оно еще не началось, и периодическими террористическими вылазками, с такими утверждениями выступил журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics."Отсутствие значительных территориальных результатов заставило украинские власти оправдывать провал своих действий тем, что еще ничего не началось", — написал аналитик.По мнению Лейроса, обещанное весеннее контрнаступление ВСУ уже, скорее всего, началось, однако оно сильно ограничено из-за "бедственного состояния" украинских вооруженных сил."Вопреки тому, что было обещано, захвата Донбасса и Крыма не будет, начнется лишь незначительное усиление обстрелов со стороны Украины и начало различных террористических операций", — отметил журналист.Лейрос добавил, что "катастрофическое" положение ВСУ, отсутствие заметных успехов и опора исключительно на террористические вылазки вызывают вопросы и на Западе, приводя к разочарованию из-за несоответствия результатов завышенным и необоснованным ожиданиям."Ситуация, похоже, дошла до того, что уже никто не верит ни в контрнаступление, ни в возможность победы Киева. Украинские солдаты, также обманутые пропагандой режима, похоже, больше не надеются, что им удастся переломить сценарий боя. Граждане Украины уже выглядят недовольными бесконечным конфликтом. Западное общественное мнение также ставит под сомнение правомерность продолжения финансирования войны, в которой невозможно победить", — подытожил аналитик.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
https://ria.ru/20230603/lyuksemburg-1875899375.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Донбасс, Энтони Блинкен, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
"Началось": стало известно, что осталось от украинского контрнаступления
InfoBrics: Киев маскирует невозможность начать контрнаступление террористическими актами