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Ефимов: число контрактов с физлицами на Портале поставщиков выросло на 10% - РИА Новости, 03.06.2023
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11:20 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/kontrakty-1875862881.html
Ефимов: число контрактов с физлицами на Портале поставщиков выросло на 10%
Ефимов: число контрактов с физлицами на Портале поставщиков выросло на 10% - РИА Новости, 03.06.2023
Ефимов: число контрактов с физлицами на Портале поставщиков выросло на 10%
За пять месяцев текущего года столичные заказчики заключили на Портале поставщиков свыше 28 тысяч контрактов с физическими лицами и ИП, это на 10% больше... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:20
2023-06-03T11:20
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За пять месяцев текущего года столичные заказчики заключили на Портале поставщиков свыше 28 тысяч контрактов с физическими лицами и ИП, это на 10% больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Портал поставщиков позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в закупках малого объема, проводимых столичными заказчиками. Это открывает широкие возможности для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих возможность работать с городом напрямую, что гарантирует стабильную прибыль и спрос. С января по май этого года объем таких сделок превысил четыре миллиарда рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В сообщении отмечается, что наиболее активно в госзакупках малого объема участвовали физические лица и ИП из Москвы, с которыми городские заказчики подписали 14,3 тысячи госконтрактов, а также Московской области (7,4 тысячи контрактов). В тройку лидеров вошла также Тамбовская область.Как указали в столичном департаменте по конкурентной политике, наибольшая доля контрактов с физлицами и ИП с начала года пришлась на строительные товары (15%), хозтовары и бытовую технику (10%), а также на средства связи, оргтехнику и электронику (9%). Совокупный объем закупок по этим категориям достиг 1,3 миллиарда рублей.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: число контрактов с физлицами на Портале поставщиков выросло на 10%

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За пять месяцев текущего года столичные заказчики заключили на Портале поставщиков свыше 28 тысяч контрактов с физическими лицами и ИП, это на 10% больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Портал поставщиков позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в закупках малого объема, проводимых столичными заказчиками. Это открывает широкие возможности для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих возможность работать с городом напрямую, что гарантирует стабильную прибыль и спрос. С января по май этого года объем таких сделок превысил четыре миллиарда рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В сообщении отмечается, что наиболее активно в госзакупках малого объема участвовали физические лица и ИП из Москвы, с которыми городские заказчики подписали 14,3 тысячи госконтрактов, а также Московской области (7,4 тысячи контрактов). В тройку лидеров вошла также Тамбовская область.
Как указали в столичном департаменте по конкурентной политике, наибольшая доля контрактов с физлицами и ИП с начала года пришлась на строительные товары (15%), хозтовары и бытовую технику (10%), а также на средства связи, оргтехнику и электронику (9%). Совокупный объем закупок по этим категориям достиг 1,3 миллиарда рублей.
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