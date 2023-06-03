https://ria.ru/20230603/kontrakty-1875862881.html

Ефимов: число контрактов с физлицами на Портале поставщиков выросло на 10%

Ефимов: число контрактов с физлицами на Портале поставщиков выросло на 10% - РИА Новости, 03.06.2023

Ефимов: число контрактов с физлицами на Портале поставщиков выросло на 10%

За пять месяцев текущего года столичные заказчики заключили на Портале поставщиков свыше 28 тысяч контрактов с физическими лицами и ИП, это на 10% больше... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T11:20

2023-06-03T11:20

2023-06-03T11:20

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839801625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71e4580b1fe2ee0ca567385998e8ad1c.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За пять месяцев текущего года столичные заказчики заключили на Портале поставщиков свыше 28 тысяч контрактов с физическими лицами и ИП, это на 10% больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Портал поставщиков позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в закупках малого объема, проводимых столичными заказчиками. Это открывает широкие возможности для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих возможность работать с городом напрямую, что гарантирует стабильную прибыль и спрос. С января по май этого года объем таких сделок превысил четыре миллиарда рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В сообщении отмечается, что наиболее активно в госзакупках малого объема участвовали физические лица и ИП из Москвы, с которыми городские заказчики подписали 14,3 тысячи госконтрактов, а также Московской области (7,4 тысячи контрактов). В тройку лидеров вошла также Тамбовская область.Как указали в столичном департаменте по конкурентной политике, наибольшая доля контрактов с физлицами и ИП с начала года пришлась на строительные товары (15%), хозтовары и бытовую технику (10%), а также на средства связи, оргтехнику и электронику (9%). Совокупный объем закупок по этим категориям достиг 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230531/moskva-1875170416.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва