https://ria.ru/20230603/koloniya-1875950586.html
В Горловке при обстреле повреждена инфраструктура исправительной колонии
В Горловке при обстреле повреждена инфраструктура исправительной колонии - РИА Новости, 03.06.2023
В Горловке при обстреле повреждена инфраструктура исправительной колонии
Инфраструктура исправительной колонии в Горловке получила повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:38
2023-06-03T14:38
2023-06-03T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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сцкк
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Инфраструктура исправительной колонии в Горловке получила повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 июня по состоянию на 14.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... населенный пункт Горловка (Никитовский район): инфраструктура Мичуринской исправительной колонии", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230603/boi-1875946439.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
В Горловке при обстреле повреждена инфраструктура исправительной колонии
Представительство ДНР в СЦКК: в Горловке при обстреле повреждена инфраструктура ИК